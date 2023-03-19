Костомаров начал дышать без вспомогательных аппаратов

Состояние Романа Костомарова заметно улучшилось.

Как пишет РБК, фигурист стал чувствовать себя лучше. Он начал дышать самостоятельно без вспомогательного оборудования.

46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.

Ему ампутировали обе ноги по колено, а также кисть одной руки.

Костомаров стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

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