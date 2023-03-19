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    Костомаров начал дышать без вспомогательных аппаратов

    Состояние Романа Костомарова заметно улучшилось.

    Как пишет РБК, фигурист стал чувствовать себя лучше. Он начал дышать самостоятельно без вспомогательного оборудования.

    • 46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
    • Ему ампутировали обе ноги по колено, а также кисть одной руки.
    • Костомаров стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

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    Врач: «Подозреваю у Костомарова синдром Рейно. В таких случаях часто обрезают руки по локоть и ноги по колено»

    Источник: РБК

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    19.03.2023 20:42
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