Экс-игроку «Рубина» Караденизу предложили возглавить российский клуб

Бывший футболист «Рубин» Гекдениз Карадениз может начать тренерскую карьеру в России.
Руководство «Рубина» предложило турку возглавить «Рубин-2», который с лета возобновит выступление во Второй лиге. Это случилось на прошлой неделе, когда спортсмен посетил встречу казанцев с «Волгой» (1:0).
Карадениз встретился с главой Татарстана Рустемом Миннихановым.
- Карадениз был в «Рубине» в 2008-2018 годах.
- Он провел в РПЛ 226 матчей, забил 39 голов.
- «Рубин» идет в Первой лиге 2-м.
Источник: «Казанские Ведомости»