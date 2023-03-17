Экс-игроку «Рубина» Караденизу предложили возглавить российский клуб

Бывший футболист «Рубин» Гекдениз Карадениз может начать тренерскую карьеру в России.

Руководство «Рубина» предложило турку возглавить «Рубин-2», который с лета возобновит выступление во Второй лиге. Это случилось на прошлой неделе, когда спортсмен посетил встречу казанцев с «Волгой» (1:0).

Карадениз встретился с главой Татарстана Рустемом Миннихановым.