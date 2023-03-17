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    Топ-10 спортсменов, с которыми чаще всего набивают тату: Роналду – вне топ-5

    Проведено исследование, какие спортсмены пользуются популярностью у людей, которые любят набивать татуировки. Оказалось, что больше всего по миру татуировок с Лионелем Месси из «ПСЖ».

    В качестве основы исследования брались публикации татуировок в социальных сетях.

    Криштиану Роналду не попал по количеству татуировок с собой в топ-5. Его опередил Неймар.

    В топ-10 из футболистов также попал Пеле.

    Самая популярная женщина-спортсмен по тату с собой − боец Ронда Раузи (13 зафиксированных по хештегам татуировок). Это 30-й результат среди всех спортсменов.

    Графика Sports.ru.

    Пример татуировки с Лионелем Месси из социальных сетей.

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    Источник: Betsperts

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    17.03.2023 20:20
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