Российские гимнастки подписали коллективное письмо с просьбой отменить дисквалификацию Винер

Российские представительницы художественной гимнастики выступили в поддержку дисквалифицированной главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера сборной России Ирины Винер.

Они подписали коллективное письмо на имя президента Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ с просьбой отменить отстранение Винер.

«За более чем 40 лет г-жа Винер воспитала десятки чемпионов и призеров Олимпийских игр, внесла неоценимый вклад в популяризацию художественной гимнастики по всему миру.

Ирина Александровна тренировала и тренирует не только российских спортсменок, но и гимнасток из 29 стран, включая входящие в FIG Японию, США, Великобританию, Израиль, Венгрию, Германию, Австрию, Словению, Словакию, Австралию. Г-жа Винер помогала фактически с нуля выстраивать систему подготовки гимнастов в других странах, бескорыстно делилась огромным опытом с зарубежными коллегами.

Перечисленные факты хорошо Вам известны. За ними скрывается самое важное: абсолютная преданность Ирины Александровны художественной гимнастике. Для нее этот вид спорта – благородный, красивый и сложный – дело всей жизни. Она тренер от Бога. Мы уверены, что живая легенда олимпийского спорта заслуживает более справедливого отношения со стороны Международной федерации гимнастики. Долгосрочное отстранение г-жи Винер нанесет серьезный урон художественной гимнастике как олимпийскому виду спорта. Благодаря таким людям, как г-жа Винер, наш вид спорта развивается и процветает«, – сказано в письме.

Под письмом свои подписи поставили Александра Меркулова, Алина Макаренкова, Алиса Тищенко, Анастасия Близнюк, Анастасия Татарева, Ангелина Шкатова, Анна Гавриленко, Анжелика Стубайло, Арина Аверина, Дарья Автономова, Дарья Клещева, Дарья Щербакова, Дарья Шкурихина, Дина Аверина, Евгения Леванова, Екатерина Селезнева, Ирина Дзюба, Ирина Чащина, Ксения Дудкина, Ксения Полякова, Маргарита Аливчук, Мария Кравцова, Мария Толкачева, Ольга Глацких, Ольга Капранова, Полина Орлова, Светлана Путинцева, Татьяна Горбунова, Виктория Аникина, Яна Батыршина, Яна Луконина, Елена Шаламова, Юлия Барсукова, Ульяна Донскова, Вера Бирюкова, Амина Зарипова, Вера Сесина, Елена Романченко.

Главного тренера сборной России по художественной гимнастике отстранили на 2 года от международных соревнований.

Ее наказали в том числе за высказывания насчет результатов сборной России по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, признанные оскорбительными.

74-летняя Винер – доктор педагогических наук, профессор. В 2015 году она стала героем труда РФ. Тренер входит в Высший совет политической партии «Единая Россия».

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