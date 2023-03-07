Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Лучших закапывают живьем»: Тарасова прокомментировала отстранение Винер от международных соревнований

    Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на санкции в отношении Ирины Винер.

    • Главного тренера сборной России по художественной гимнастике отстранили на 2 года от международных соревнований.
    • Винер имеет право обжаловать вердикт в апелляционном трибунале в течение 21 дня с момента уведомления.
    • Ее наказали в том числе за высказывания насчет результатов сборной России по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.

    «Лучших закапывают. Живьем. Хотят работать только с людьми, которые безмолвствуют, не имеют своего собственного мнения, с зависимыми людьми, которые кланяются.

    Это не только их касается, но и нас тоже. Людей с сильными характером ни здесь, ни там не любят, не знаю, куда нам деться. Безобразие. Возмутительный факт», – сказала Тарасова.

    Ставь на матчи любимой команды, получив бесплатный бонус в 17000 рублей!

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.03.2023 13:13
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13597

      Алексей З 7 марта, 18:52

      Куда деться ?
      Обеим на пенсию давно пора, дорогу молодым.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11