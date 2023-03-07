«Лучших закапывают живьем»: Тарасова прокомментировала отстранение Винер от международных соревнований

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на санкции в отношении Ирины Винер.

Главного тренера сборной России по художественной гимнастике отстранили на 2 года от международных соревнований.

Винер имеет право обжаловать вердикт в апелляционном трибунале в течение 21 дня с момента уведомления.

Ее наказали в том числе за высказывания насчет результатов сборной России по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.

«Лучших закапывают. Живьем. Хотят работать только с людьми, которые безмолвствуют, не имеют своего собственного мнения, с зависимыми людьми, которые кланяются.

Это не только их касается, но и нас тоже. Людей с сильными характером ни здесь, ни там не любят, не знаю, куда нам деться. Безобразие. Возмутительный факт», – сказала Тарасова.

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