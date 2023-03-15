Кавазашвили уверен, что «Спартак» выиграет РПЛ: «Буду наслаждаться в конце сезона»

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что московский клуб станет чемпионом в нынешнем сезоне РПЛ.

«Сейчас «Спартак» радует своей игрой. Я более чем убежден, что буду наслаждаться по окончании этого сезона чемпионством «Спартака». Будет золотой матч, так как «Зенит и «Спартак» наберут равное количество очков. Интрига жива.

«Зенит» показал, что может оступиться в любой момент. Главное, чтобы «Спартак» воспользовался моментом», – сказал Кавазашвили.