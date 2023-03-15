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    Какой вы футболист?

    Кавазашвили уверен, что «Спартак» выиграет РПЛ: «Буду наслаждаться в конце сезона»

    Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что московский клуб станет чемпионом в нынешнем сезоне РПЛ.

    «Сейчас «Спартак» радует своей игрой. Я более чем убежден, что буду наслаждаться по окончании этого сезона чемпионством «Спартака». Будет золотой матч, так как «Зенит и «Спартак» наберут равное количество очков. Интрига жива.

    «Зенит» показал, что может оступиться в любой момент. Главное, чтобы «Спартак» воспользовался моментом», – сказал Кавазашвили.

    • «Спартак» занимает в РПЛ 2-е место за 11 туров до конца сезона.
    • Отставание от «Зенита» – 8 очков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    15.03.2023 21:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1122

      Alex Flash 10 часов назад

      Голубые вряд ли сольют такое преимущество

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