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  • Соломатин: «С 2014-го на Донбассе людей убивают, обстреливают города. Своими глазами увидел»

Соломатин: «С 2014-го на Донбассе людей убивают, обстреливают города. Своими глазами увидел»

15 марта 2023, 16:10

Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин рассказал о поездках на Донбасс.

– Для вас так важно было помогать Донбассу, потому что вы с ним как-то связаны?

– Нет, я коренной житель Москвы, меня с Донецком раньше особо ничего не связывало. Но когда в первый раз я туда поехал, многие моменты переосознал. Когда я увидел своими глазами, что происходит на этой земле... С 2014 года там людей убивают, обстреливают города.

За время поездок понял, что мне хочется возвращаться в Донбасс, потому что чувствуешь свою в этом необходимость. Да, мы не на передовой, но принимаем активное участие в помощи бойцам, приобщая к этому делу простых людей.

Моя философия такая: когда мы играли в футбол, ребята поддерживали нас. Теперь наша очередь болеть за фанатов на полях ДНР и ЛНР.

– Вы в одном из интервью даже говорили, что никогда не могли подумать, что в одном окопе могут быть болельщики «Спартака», ЦСКА и «Зенита».

– Да, все фанаты бьются плечом к плечу. Когда погиб фанат ЦСКА Макс Шманин, так получилось, что его как раз должен был сменить болельщик «Спартака».

Потом говорил мне: «Меня спасло то, что я зацепился пулеметом, когда вылезал из машины». А остальные ребята, бывшие рядом с ним, погибли. Его спасли доли секунды

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Источник: «Аргументы и Факты»
Соломатин Андрей
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