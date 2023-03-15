Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Соломатин: «С 2014-го на Донбассе людей убивают, обстреливают города. Своими глазами увидел»

    Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин рассказал о поездках на Донбасс.

    – Для вас так важно было помогать Донбассу, потому что вы с ним как-то связаны?

    – Нет, я коренной житель Москвы, меня с Донецком раньше особо ничего не связывало. Но когда в первый раз я туда поехал, многие моменты переосознал. Когда я увидел своими глазами, что происходит на этой земле... С 2014 года там людей убивают, обстреливают города.

    За время поездок понял, что мне хочется возвращаться в Донбасс, потому что чувствуешь свою в этом необходимость. Да, мы не на передовой, но принимаем активное участие в помощи бойцам, приобщая к этому делу простых людей.

    Моя философия такая: когда мы играли в футбол, ребята поддерживали нас. Теперь наша очередь болеть за фанатов на полях ДНР и ЛНР.

    – Вы в одном из интервью даже говорили, что никогда не могли подумать, что в одном окопе могут быть болельщики «Спартака», ЦСКА и «Зенита».

    – Да, все фанаты бьются плечом к плечу. Когда погиб фанат ЦСКА Макс Шманин, так получилось, что его как раз должен был сменить болельщик «Спартака».

    Потом говорил мне: «Меня спасло то, что я зацепился пулеметом, когда вылезал из машины». А остальные ребята, бывшие рядом с ним, погибли. Его спасли доли секунды

    Новости по теме
    Соломатин рассказал, что капитан «Спартака» Джикия думает об Абаскале 11
    Соломатин: «Не люблю вареный лук, рано вставать и «Спартак» 18
    Соломатин: «Локомотив» – телега старая, колеса гнутые... А тренирует их немецкое чудовище»
    Источник: «Аргументы и Факты»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.03.2023 16:10
    Рекомендуем
    • Читайте нас: 
    11