«Хочу встретиться со всеми негодяями, которые запятнали эмблему «Барселоны» - это вам, товарищи, нужно зеркало большое купить, там этих негодяев и найдёте, ведь, даже если отбросить всё дебильное управление бармалея и ко самый скандальный судейский матч в истории футбола был при твоём первом правлении, Лапорта... Эвребё не даст соврать...
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на обвинения клуба в коррупции.
«Некоторые люди, движимые завистью, пытаются подорвать нашу репутацию с помощью недобросовестных кампаний. Чувство причастности к «Барселоне» не покупается и не продается, но и не пачкается.
В последнее время происходят ожесточенные атаки на нашу эмблему, которые не имеют ничего общего с реальностью. И совет директоров клуба будет его защищать
Не думайте, что я волнуюсь из-за слабости. Я волнуюсь, потому что очень хочу встретиться со всеми негодяями, которые запятнали нашу эмблему. Пусть никто не думает, что это из-за слабости», – сказал Лапорта.
- Каталонцев подозревают в коррупции.
- «Барса» платила экс-вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
- Клуб заподозрили в подкупе судей из-за налоговых махинаций.