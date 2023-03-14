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    Лапорта: «Хочу встретиться со всеми негодяями, которые запятнали эмблему «Барселоны»

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на обвинения клуба в коррупции.

    «Некоторые люди, движимые завистью, пытаются подорвать нашу репутацию с помощью недобросовестных кампаний. Чувство причастности к «Барселоне» не покупается и не продается, но и не пачкается.

    В последнее время происходят ожесточенные атаки на нашу эмблему, которые не имеют ничего общего с реальностью. И совет директоров клуба будет его защищать

    Не думайте, что я волнуюсь из-за слабости. Я волнуюсь, потому что очень хочу встретиться со всеми негодяями, которые запятнали нашу эмблему. Пусть никто не думает, что это из-за слабости», – сказал Лапорта.

    • Каталонцев подозревают в коррупции.
    • «Барса» платила экс-вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
    • Клуб заподозрили в подкупе судей из-за налоговых махинаций.

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    Источник: AS

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    14.03.2023 08:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2291

      Maxi_7 14 марта, 11:21

      «Хочу встретиться со всеми негодяями, которые запятнали эмблему «Барселоны» - это вам, товарищи, нужно зеркало большое купить, там этих негодяев и найдёте, ведь, даже если отбросить всё дебильное управление бармалея и ко самый скандальный судейский матч в истории футбола был при твоём первом правлении, Лапорта... Эвребё не даст соврать...

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      Рейтинг: +1212

      Suvorov51 14 марта, 10:56

      Милый ты мой, а что вам мешает подать в суд, ведь гейропейский суд -самыйгуманной суд в мире

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      Рейтинг: +6081

      Enter2006 14 марта, 09:08

      Голуби? А говорят - к счастью... ))

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      Рейтинг: +14327

      Skull_Boy 14 марта, 09:03

      Купи билет до Мадрида

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