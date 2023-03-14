Лапорта: «Хочу встретиться со всеми негодяями, которые запятнали эмблему «Барселоны»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на обвинения клуба в коррупции.

«Некоторые люди, движимые завистью, пытаются подорвать нашу репутацию с помощью недобросовестных кампаний. Чувство причастности к «Барселоне» не покупается и не продается, но и не пачкается.

В последнее время происходят ожесточенные атаки на нашу эмблему, которые не имеют ничего общего с реальностью. И совет директоров клуба будет его защищать

Не думайте, что я волнуюсь из-за слабости. Я волнуюсь, потому что очень хочу встретиться со всеми негодяями, которые запятнали нашу эмблему. Пусть никто не думает, что это из-за слабости», – сказал Лапорта.