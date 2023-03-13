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  • Директор «Шахтера»: «ФИФА просто обворовала украинские клубы. Верните нам игроков!»

Директор «Шахтера»: «ФИФА просто обворовала украинские клубы. Верните нам игроков!»

13 марта 2023, 18:33
5

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин раскритиковал ФИФА за правило, которое позволяет иностранцам приостанавливать контракты с украинскими клубами.

– А если говорить о деньгах от трансфера Мудрика. Как они влияют на дела клуба?

– Если до этого мы говорили об операционной деятельности, о зарплатах футболистов и некоторых трансферах, то продажа Мудрика позволит нам рассчитаться с долгами.

Вы же знаете об этой ситуации. ФИФА позволила уйти всем иностранным футболистам. У нас образовалось много долгов, потому что мы еще не за всех рассчитались. А это десятки миллионов долларов. Конечно, продав Мудрика, мы сможем рассчитаться с клубами.

ФИФА забрала у нас футболистов, но никто не сказал нам, как мы будем рассчитываться за эти долги. Нет. Клубы жалуются в ФИФА на нас. И ФИФА пытается вести с нами переговоры по этим долгам.

Я говорю: «Вы интересные ребята. Сначала у нас забрали, а теперь говорите, чтобы мы платили. Так верните нам игроков, мы их продадим и заплатим все долги». А в ответ тишина.

И сейчас получается, что у нас есть один судебный процесс против ФИФА за то, что она приняла решение, которое полностью противоречит всем рыночным и, в частности, футбольным нормам.

Мы в суде все показали. Но просто в САЅ у ФИФА выиграть невозможно, там такая система, что технически тебе никогда не выиграть. Я по этой ситуации сделал очень много заявлений в Европе, потому что это надо менять. Ведь ФИФА стоит над законом.

Поэтому мы сейчас идем в Федеральный суд [Швейцарии], в Еврокомиссию. И будем идти до конца, потому что они просто обворовали украинские клубы.

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Комментарии (5)
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Таврида
1678722140
Надо объединяться с российскими клубами против ФИФЫ, бггг
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derrik2000
1678723151
"И протягивая руку дружбы, в соответствии с принципами социализма и пролетарского интернационализма, мы призываем вас - ОПЛАТИТЕ НАШЕ ТАКСИ!" (с) Примерно как-то так выглядит, резюмируя "стоны" этого "предводителя шахтёров". ))
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Hoahin
1678726541
Вам за Мудрика накинули цену тройную, наверняка там в кулуарах и обсудили это как компенсацию своеобразную. У наших клубов все тоже самое, только и игроков у нас никто не покупает, либо покупает за копейки.
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Sky Spartak
1678807680
Попали и клубы украины и России.
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