Директор «Шахтера»: «ФИФА просто обворовала украинские клубы. Верните нам игроков!»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин раскритиковал ФИФА за правило, которое позволяет иностранцам приостанавливать контракты с украинскими клубами.

– А если говорить о деньгах от трансфера Мудрика. Как они влияют на дела клуба?

– Если до этого мы говорили об операционной деятельности, о зарплатах футболистов и некоторых трансферах, то продажа Мудрика позволит нам рассчитаться с долгами.

Вы же знаете об этой ситуации. ФИФА позволила уйти всем иностранным футболистам. У нас образовалось много долгов, потому что мы еще не за всех рассчитались. А это десятки миллионов долларов. Конечно, продав Мудрика, мы сможем рассчитаться с клубами.

ФИФА забрала у нас футболистов, но никто не сказал нам, как мы будем рассчитываться за эти долги. Нет. Клубы жалуются в ФИФА на нас. И ФИФА пытается вести с нами переговоры по этим долгам.

Я говорю: «Вы интересные ребята. Сначала у нас забрали, а теперь говорите, чтобы мы платили. Так верните нам игроков, мы их продадим и заплатим все долги». А в ответ тишина.

И сейчас получается, что у нас есть один судебный процесс против ФИФА за то, что она приняла решение, которое полностью противоречит всем рыночным и, в частности, футбольным нормам.

Мы в суде все показали. Но просто в САЅ у ФИФА выиграть невозможно, там такая система, что технически тебе никогда не выиграть. Я по этой ситуации сделал очень много заявлений в Европе, потому что это надо менять. Ведь ФИФА стоит над законом.

Поэтому мы сейчас идем в Федеральный суд [Швейцарии], в Еврокомиссию. И будем идти до конца, потому что они просто обворовали украинские клубы.