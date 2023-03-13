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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Директор «Шахтера»: «ФИФА просто обворовала украинские клубы. Верните нам игроков!»

    Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин раскритиковал ФИФА за правило, которое позволяет иностранцам приостанавливать контракты с украинскими клубами.

    – А если говорить о деньгах от трансфера Мудрика. Как они влияют на дела клуба?

    – Если до этого мы говорили об операционной деятельности, о зарплатах футболистов и некоторых трансферах, то продажа Мудрика позволит нам рассчитаться с долгами.

    Вы же знаете об этой ситуации. ФИФА позволила уйти всем иностранным футболистам. У нас образовалось много долгов, потому что мы еще не за всех рассчитались. А это десятки миллионов долларов. Конечно, продав Мудрика, мы сможем рассчитаться с клубами.

    ФИФА забрала у нас футболистов, но никто не сказал нам, как мы будем рассчитываться за эти долги. Нет. Клубы жалуются в ФИФА на нас. И ФИФА пытается вести с нами переговоры по этим долгам.

    Я говорю: «Вы интересные ребята. Сначала у нас забрали, а теперь говорите, чтобы мы платили. Так верните нам игроков, мы их продадим и заплатим все долги». А в ответ тишина.

    И сейчас получается, что у нас есть один судебный процесс против ФИФА за то, что она приняла решение, которое полностью противоречит всем рыночным и, в частности, футбольным нормам.

    Мы в суде все показали. Но просто в САЅ у ФИФА выиграть невозможно, там такая система, что технически тебе никогда не выиграть. Я по этой ситуации сделал очень много заявлений в Европе, потому что это надо менять. Ведь ФИФА стоит над законом.

    Поэтому мы сейчас идем в Федеральный суд [Швейцарии], в Еврокомиссию. И будем идти до конца, потому что они просто обворовали украинские клубы.

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    Источник: Sports.ru

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    13.03.2023 18:33
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1282

      Sky Spartak 14 марта, 18:28

      Попали и клубы украины и России.

      0
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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 13 марта, 19:59

      Донецк уже РФ.
      Когда Шахтер будет играть в РПЛ?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1393

      Hoahin 13 марта, 19:55

      Вам за Мудрика накинули цену тройную, наверняка там в кулуарах и обсудили это как компенсацию своеобразную. У наших клубов все тоже самое, только и игроков у нас никто не покупает, либо покупает за копейки.

      3
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      Рейтинг: +394

      TANNER > Hoahin 13 марта, 21:04

      Шахтер с той суммы получил дай бог процентов 10, остальное пошло на поддержку украинских фашистов на фронте

      1
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      Рейтинг: +20939

      derrik2000 13 марта, 18:59

      "И протягивая руку дружбы, в соответствии с принципами социализма и пролетарского интернационализма, мы призываем вас - ОПЛАТИТЕ НАШЕ ТАКСИ!" (с)

      Примерно как-то так выглядит, резюмируя "стоны" этого "предводителя шахтёров".
      ))

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      Рейтинг: +912

      Таврида 13 марта, 18:42

      Надо объединяться с российскими клубами против ФИФЫ, бггг

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