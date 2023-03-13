10 стадионов с прекрасными видами. Только посмотрите на эту красоту

Понедельник – тяжелый день. Поэтому начнем его не с чего-то серьезного, а с красивого. Поэтому вот вам подборка стадионов с красивыми видео

«Виктория», Гибралтар.

«Эрискей», Шотландия. Местные всерьез называют это стадионом. ФИФА тоже называет поле ареной, которая может принимать официальные матчи. Поле неровное, потому что администрация острова запрещает выравнивать его из-за риска нарушения ландшафта.

«Брага Мунисипал», Португалия.

«Пьер-Луиджи Пенцо», Венеция, Италия.

«Хастейнсвелюр», Исландия.

«Хеннингсвер», Норвегия.

«Кэш-Поинт Арена», Австрия.

«Коасаштадион», Австрия.

«Эстадио ББВА», Мексика.

«Ипуруа», Испания.

Фото: imago-images.de, ZUMAPRESS, imago sportfotodienst, Hasan Bratic/Global Look Press, соцсети ФИФА, соцсети «Венеции», соцсети «ИБВ», официальный сайт «Хеннингсвера», соцсети «Монтеррея», соцсети «Эйбара»