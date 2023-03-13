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    Какой вы футболист?

    10 стадионов с прекрасными видами. Только посмотрите на эту красоту

    Понедельник – тяжелый день. Поэтому начнем его не с чего-то серьезного, а с красивого. Поэтому вот вам подборка стадионов с красивыми видео

    «Виктория», Гибралтар.

    «Эрискей», Шотландия. Местные всерьез называют это стадионом. ФИФА тоже называет поле ареной, которая может принимать официальные матчи. Поле неровное, потому что администрация острова запрещает выравнивать его из-за риска нарушения ландшафта.

    «Брага Мунисипал», Португалия.

    «Пьер-Луиджи Пенцо», Венеция, Италия.

    «Хастейнсвелюр», Исландия.

    «Хеннингсвер», Норвегия.

    «Кэш-Поинт Арена», Австрия.

    «Коасаштадион», Австрия.

    «Эстадио ББВА», Мексика.

    «Ипуруа», Испания.

    Фото: imago-images.de, ZUMAPRESS, imago sportfotodienst, Hasan Bratic/Global Look Press, соцсети ФИФА, соцсети «Венеции», соцсети «ИБВ», официальный сайт «Хеннингсвера», соцсети «Монтеррея», соцсети «Эйбара»

    Источник: Бомбардир

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    13.03.2023 13:39
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6081

      Enter2006 14 марта, 09:31

      Что может быть страшнее пятницы 13ого числа?
      - Понедельник 13тое! ))

      0
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      Рейтинг: +63

      Koni_Best_1 13 марта, 13:52

      Классные стадионы реально, не стандартная подборка, обычно везде просто перечисляют одни и те же стадики

      1
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      Рейтинг: +1920

      lek! 13 марта, 13:18

      Стадион красив в любом месте , когда он заполняется.

      1
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      Рейтинг: +912

      Таврида 13 марта, 13:17

      На Фарерах со стадиона Свангаскар тоже хороший вид, там сборная России отбор на ЧЕ-96 проводила.

      1
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      Рейтинг: +8901

      vladik12 13 марта, 13:16

      Главное украшение любого стадиона - аншлаг. Привет, Fan ID!

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      Рейтинг: +1450

      GreyDM 13 марта, 13:08

      Норвежский стадик крут!!! Интересно, они там не задолбались за мячиками плавать)))

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