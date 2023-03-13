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    «Барса» и «Реал» без вмешательства VAR имели бы равное количество очков после 25 туров Примеры

    «Барселона» в 25-м туре чемпионата Испании победила «Атлетик» – 1:0.

    Каталонцы едва не потеряли очки, но на 87-й минуте судья отменил гол Иньяки Уильямса, воспользовавшись видеоповтором.

    Как подсчитали аналитики, за счет решений, принятых с помощью VAR, «Барса» заработала четыре очка в этом сезоне.

    При этом «Реал» из-за вмешательства системы потерял пять баллов.

    «Барселона» сейчас лидирует в Примере с 9-очковым отрывом, а без вмешательства VAR команды имели бы равное количество очков после 25 туров.

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    Источник: твиттер Педро Мартина

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    13.03.2023 07:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +113

      Tempos 14 марта, 08:13

      Это типа косвенно доказывает как относились к Барсе до ВАРа?

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      Рейтинг: +261

      Рыло свина 14 марта, 08:10

      решения принимали правильные? и что тогда валить на ВАР, судьи дают доиграть эпизод затем проверяют, что не так?

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      Рейтинг: +1679

      Benifacto 13 марта, 10:40

      че за дерьмо я только что прочитал? то есть могли бы забить из офсайда? или как? или типо пенальти бы не дали? или они бы без судьи играли? во чушь то пишут.....или типо судьи по вару неправильные решения принимают в глаза долбяца в ввосьмером))))

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      Рейтинг: +945

      SLADE2019 13 марта, 08:53

      Бомбардир, а нельзя, чтобы твои аналитики подсчитали такую статистику в РПЛ? Думаю она не менее интересной будет.

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      Рейтинг: +3022

      Dgad > SLADE2019 13 марта, 15:13

      Там все в пользу одного известного клуба из Питера будет

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      Рейтинг: +945

      SLADE2019 > Dgad 13 марта, 15:15

      Я в сущности про то же.

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