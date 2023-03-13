«Барса» и «Реал» без вмешательства VAR имели бы равное количество очков после 25 туров Примеры

«Барселона» в 25-м туре чемпионата Испании победила «Атлетик» – 1:0.

Каталонцы едва не потеряли очки, но на 87-й минуте судья отменил гол Иньяки Уильямса, воспользовавшись видеоповтором.

Как подсчитали аналитики, за счет решений, принятых с помощью VAR, «Барса» заработала четыре очка в этом сезоне.

При этом «Реал» из-за вмешательства системы потерял пять баллов.

«Барселона» сейчас лидирует в Примере с 9-очковым отрывом, а без вмешательства VAR команды имели бы равное количество очков после 25 туров.

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