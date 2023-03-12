«Мы стали жертвой кампании против чести «Барселоны»: Лапорта – об обвинении клуба в подкупе судей

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о выдвинутых обвинениях в адрес клуба. Прокуратора предполагает, что клуб подкупал судей.

«Сохраняйте спокойствие. «Барселона» невиновна в том, в чем ее обвиняют. Мы стали жертвой кампании против чести клуба, в которой участвуют все.

Будем защищать клуб и доказывать его невиновность», – написал Лапорта.

«Барселону» подозревают в подкупе экс-президента департамента судей Примеры Энрикеса Негрейры.

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