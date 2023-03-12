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    «Мы стали жертвой кампании против чести «Барселоны»: Лапорта – об обвинении клуба в подкупе судей

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о выдвинутых обвинениях в адрес клуба. Прокуратора предполагает, что клуб подкупал судей.

    «Сохраняйте спокойствие. «Барселона» невиновна в том, в чем ее обвиняют. Мы стали жертвой кампании против чести клуба, в которой участвуют все.

    Будем защищать клуб и доказывать его невиновность», – написал Лапорта.

    • «Барселону» подозревают в подкупе экс-президента департамента судей Примеры Энрикеса Негрейры.

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    Источник: твиттер Жоана Лапорты

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    12.03.2023 18:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 12 марта, 21:39

      У радужной Барселоны есть честь?

      0
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      Рейтинг: +1339

      САНЁК17 12 марта, 20:21

      И пришли другие эпохи, чтобы угробит честь барса,если у них осталось ,пришли значит осталось какой то кусочек

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