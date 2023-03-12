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    ЦСКА – «Крылья Советов»: стартовые составы на 19-й тур РПЛ

    ЦСКА и «Крылья Советов» назвали стартовые составы на матч 19-го тура РПЛ.

    • Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве в воскресенье, 12 марта.
    • Начало – в 16:30 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    ЦСКА: Акинфеев, Гаич, Набабкин, Роша, Мойзес, Обляков, Зделар, Мендес, Медина, Чалов, Заболотный.

    Крылья Советов: Ломаев, Горшков, Евгеньев, Гапонов, Бейл, Рассказов, Костанца, Коваленко, Ежов, Рахманович, Писарский.

    Судья: Кирилл Левников (Россия)

    • Матчей в сезоне: 11
    • Желтые карточки: 48 (4,4 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 4
    • Фолы в среднем за матч: 23

    Игра первого круга закончилась гостевой победой ЦСКА со счетом 1:0 – гол забил Игорь Дивеев.

    Коэффициенты:

    • Победа ЦСКА – 1.70
    • Ничья – 4.00
    • Победа Крыльев – 5.00

    Где смотреть матч ЦСКА – Крылья Советов

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    Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»

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    12.03.2023 15:30
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