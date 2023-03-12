ЦСКА и «Крылья Советов» назвали стартовые составы на матч 19-го тура РПЛ.
- Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве в воскресенье, 12 марта.
- Начало – в 16:30 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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ЦСКА: Акинфеев, Гаич, Набабкин, Роша, Мойзес, Обляков, Зделар, Мендес, Медина, Чалов, Заболотный.
Крылья Советов: Ломаев, Горшков, Евгеньев, Гапонов, Бейл, Рассказов, Костанца, Коваленко, Ежов, Рахманович, Писарский.
Судья: Кирилл Левников (Россия)
- Матчей в сезоне: 11
- Желтые карточки: 48 (4,4 в среднем за матч)
- Красные карточки: 4
- Фолы в среднем за матч: 23
Игра первого круга закончилась гостевой победой ЦСКА со счетом 1:0 – гол забил Игорь Дивеев.
Коэффициенты:
- Победа ЦСКА – 1.70
- Ничья – 4.00
- Победа Крыльев – 5.00
Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»