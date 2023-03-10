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    «Барселоне» грозит отстранение от еврокубков из-за скандала с подкупом судей

    УЕФА рассматривает вопрос отстранения «Барселоны» от еврокубков. Причина – обвинения клуба в Испании в коррупции.

    УЕФА изучит, будет ли вредить присутствие «Барселоны» имиджу еврокубков, и в зависимости от этого примет решение, отстранять ли клуб. При этом негативный для каталонцев вердикт может быть вынесен еще до решения испанских правоохранительных органов.

    • Сообщалось, что каталонцам в чемпионате Испании грозит снятие очков или понижение в классе.

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    Источник: AS

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    10.03.2023 23:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 11 марта, 07:16

      Барселоне то зачем подкупать судей?)

      0
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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 10 марта, 23:34

      А коррупционные Золотые мячи у некоторых отбирать не будут? )

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +529

      эд100 > DOCTOR PENALTY 11 марта, 03:21

      круто подмечено! "золотой" французский мячик прогнил насквозь.

      1
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      Рейтинг: +1679

      Benifacto > DOCTOR PENALTY 11 марта, 03:52

      да не будут там же журналисты голосуют...и вся Южная Америка и Азия топило за него....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder > DOCTOR PENALTY 11 марта, 07:16

      Спишут все на коронавирус, вон как в случае с Левандовски, когда он лч взял с Баварией

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