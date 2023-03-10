«Барселоне» грозит отстранение от еврокубков из-за скандала с подкупом судей

УЕФА рассматривает вопрос отстранения «Барселоны» от еврокубков. Причина – обвинения клуба в Испании в коррупции.

УЕФА изучит, будет ли вредить присутствие «Барселоны» имиджу еврокубков, и в зависимости от этого примет решение, отстранять ли клуб. При этом негативный для каталонцев вердикт может быть вынесен еще до решения испанских правоохранительных органов.

Сообщалось, что каталонцам в чемпионате Испании грозит снятие очков или понижение в классе.

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