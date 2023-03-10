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    Бердыев прокомментировал разгром «Сочи» от «Оренбурга»

    Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев высказался после матча 19-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:4).

    «Было два разных тайма. В первом тайме играли достаточно неплохо, имели ряд моментов. Во втором пропустили быстрый гол, ребята стали играть авантюрно, чем поплатились мы всей командой. Думаю, нам необходимо сделать правильные выводы из этой игры и двигаться дальше», – сказал Бердыев.

    • В предыдущем туре «Сочи» победил дома ЦСКА (2:0).
    • Бердыев в Сочи с декабря.
    • Команда идет в РПЛ 8-й.

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    Источник: телеграм-канал «Оренбурга»

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    10.03.2023 22:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100921

      zigbert 11 марта, 09:02

      Главная ошибка Сочи это недооценка соперника после победы над ЦСКА.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2326

      моэм 11 марта, 08:22

      КББ мог бы добавить что Сочи сильно не фартило и то что у Оренбурга "залетело " буквально всё ....он он обычно так не оправдывается .

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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 10 марта, 23:32

      Бывает. МЮ вообще 0:7 попал.

      0
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 10 марта, 23:25

      Курбан Бекиевич, где Ваш АВТОБУС???

      1
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      Рейтинг: +1189

      inzek > Cleaner 11 марта, 00:30

      видать по черноморским серпантинам не подъехал)

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