Бердыев прокомментировал разгром «Сочи» от «Оренбурга»

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев высказался после матча 19-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:4).

«Было два разных тайма. В первом тайме играли достаточно неплохо, имели ряд моментов. Во втором пропустили быстрый гол, ребята стали играть авантюрно, чем поплатились мы всей командой. Думаю, нам необходимо сделать правильные выводы из этой игры и двигаться дальше», – сказал Бердыев.

В предыдущем туре «Сочи» победил дома ЦСКА (2:0).

Бердыев в Сочи с декабря.

Команда идет в РПЛ 8-й.

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