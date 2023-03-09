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Тренер «ПСЖ» Гальтье оценил поражение от «Баварии» в ЛЧ

9 марта 2023, 11:42
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

«Мы не смогли открыть счет, когда у нас появился такой шанс. Первый тайм мы провели хорошо, чувствовали, что можем отыграть гол наших соперников, однако свои голевые моменты мы так и не использовали.

Мы очень глупо пропустили первый мяч. На таком уровне нельзя пропускать такие голы.

Да, «Бавария» давила, но порой стоит просто выбить мяч подальше, чтобы справиться с прессингом. Не нужно этого стыдиться. Когда уступаешь в счете после часа игры, становится трудно.

Большое разочарование. Но нужно это принять и пережить. Ребята в раздевалке сильно расстроены. Не могу сказать, урок ли это, который мы должны усвоить, но переживаний много.

Забей мы первыми, все могло сложиться иначе. Однако мы не забили», – сказал Гальтье.

  • «Бавария» дома победила «ПСЖ» со счетом 2:0.
  • По сумме двух встреч – 3:0 в пользу мюнхенцев.

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Источник: сайт УЕФА
Лига чемпионов ПСЖ Бавария Гальтье Кристоф
Комментарии (1)
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Garrincha58
1678355880
кто тебя поставил гл.тренером ПСЖ????
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