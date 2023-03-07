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  • Глава российских арбитров рассказал, как снизить количество судейских скандалов в России

Глава российских арбитров рассказал, как снизить количество судейских скандалов в России

7 марта 2023, 20:33
6

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев высказался о судейских скандалах в российском футболе.

«В первую очередь мы должны усилить работу со СМИ и с экспертами, чтобы постараться снизить количество скандалов. Например, в матче «Локомотив»«Спартак» было принято верное решение зафиксировать офсайд у Камано в эпизоде со взятием ворот. В правилах есть четкое объяснение. Мы тоже стараемся это пояснять.

Это наша задача — быть абсолютно открытыми для всех экспертов. Просто есть люди, которым нравится транслировать негатив, с этим бороться трудно. Мы разрабатываем стратегию — кроме решения ЭСК будем публиковать и другие.

После 12 матчей Кубка России ЭСК дала оценку трем моментам: двум позитивным, одному негативному. Но наш голос не остался услышанным по отношению к другим 11 матчам. Мы будем это менять, мы хотим, чтобы наш голос слышали. Будут дополнительные обзоры судейских решений», – сказал Каманцев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (6)
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Project Бабангида
1678211367
жизненный опыт мне подсказывает. что бы судья судил по правилам, судей надо судить по понятием. по другому никак
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Нуф-Нуф
1678212765
Вы что-нибудь поняли? Я - ничего. Сплошное словоблудие.
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NewLife
1678221175
Чего ты мелешь, как будто на отчете в Газпроме.
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Fialet
1678223746
Разок - другой сделать переигровку, глядишь и потеряет смысл подкупать судей.
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эд100
1678257820
словоблудие одно
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cska1948
1678261899
Косяки совершают арбитры, а виноваты в этом СМИ и эксперты. Интересное кино...
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