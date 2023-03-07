Глава российских арбитров рассказал, как снизить количество судейских скандалов в России

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев высказался о судейских скандалах в российском футболе.

«В первую очередь мы должны усилить работу со СМИ и с экспертами, чтобы постараться снизить количество скандалов. Например, в матче «Локомотив» — «Спартак» было принято верное решение зафиксировать офсайд у Камано в эпизоде со взятием ворот. В правилах есть четкое объяснение. Мы тоже стараемся это пояснять.

Это наша задача — быть абсолютно открытыми для всех экспертов. Просто есть люди, которым нравится транслировать негатив, с этим бороться трудно. Мы разрабатываем стратегию — кроме решения ЭСК будем публиковать и другие.

После 12 матчей Кубка России ЭСК дала оценку трем моментам: двум позитивным, одному негативному. Но наш голос не остался услышанным по отношению к другим 11 матчам. Мы будем это менять, мы хотим, чтобы наш голос слышали. Будут дополнительные обзоры судейских решений», – сказал Каманцев.

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