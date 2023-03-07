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    Какой вы футболист?

    Глава российских арбитров рассказал, как снизить количество судейских скандалов в России

    Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев высказался о судейских скандалах в российском футболе.

    «В первую очередь мы должны усилить работу со СМИ и с экспертами, чтобы постараться снизить количество скандалов. Например, в матче «Локомотив»«Спартак» было принято верное решение зафиксировать офсайд у Камано в эпизоде со взятием ворот. В правилах есть четкое объяснение. Мы тоже стараемся это пояснять.

    Это наша задача — быть абсолютно открытыми для всех экспертов. Просто есть люди, которым нравится транслировать негатив, с этим бороться трудно. Мы разрабатываем стратегию — кроме решения ЭСК будем публиковать и другие.

    После 12 матчей Кубка России ЭСК дала оценку трем моментам: двум позитивным, одному негативному. Но наш голос не остался услышанным по отношению к другим 11 матчам. Мы будем это менять, мы хотим, чтобы наш голос слышали. Будут дополнительные обзоры судейских решений», – сказал Каманцев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.03.2023 20:33
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +200

      cska1948 8 марта, 10:51

      Косяки совершают арбитры, а виноваты в этом СМИ и эксперты. Интересное кино...

      0
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      Рейтинг: +511

      эд100 8 марта, 09:43

      словоблудие одно

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      Рейтинг: +1423

      Fialet 8 марта, 00:15

      Разок - другой сделать переигровку, глядишь и потеряет смысл подкупать судей.

      1
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      Рейтинг: +17576

      NewLife 7 марта, 23:32

      Чего ты мелешь, как будто на отчете в Газпроме.

      3
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      Рейтинг: +365

      Нуф-Нуф 7 марта, 21:12

      Вы что-нибудь поняли? Я - ничего. Сплошное словоблудие.

      5
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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида 7 марта, 20:49

      жизненный опыт мне подсказывает. что бы судья судил по правилам, судей надо судить по понятием. по другому никак

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