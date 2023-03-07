Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Вяльбе заявила, что не отпустит российских лыжников в другие сборные

    Глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной России Елена Вяльбе заверила, что не отпустит российских лыжников в другие сборные.

    «На данный момент никто не обращался ни в федерацию, ни в ассоциацию. Если один из членов сборной России сейчас решит, что он хочет уехать за пределы страны, я никому точно не подпишу такую бумагу. Потому что без нас он там не сможет соревноваться.

    Эта процедура всем известна: сначала должны две страны между собой договориться, потом пишут бумагу в FIS (Международную федерацию лыжного спорта – прим. «Бомбардира»), FIS должен это принять и поставить код не российский, а другой страны», – рассказала Вяльбе.

    • Как и футболисты, российские лыжники отстранены от международных соревнований решением FIS.

    Ставь на матчи любимой команды, получив бесплатный бонус в 17000 рублей!

    Источник: сообщество «На лыжи!» в VK

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.03.2023 15:11
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 
    11