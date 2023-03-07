Вяльбе заявила, что не отпустит российских лыжников в другие сборные

Глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной России Елена Вяльбе заверила, что не отпустит российских лыжников в другие сборные.

«На данный момент никто не обращался ни в федерацию, ни в ассоциацию. Если один из членов сборной России сейчас решит, что он хочет уехать за пределы страны, я никому точно не подпишу такую бумагу. Потому что без нас он там не сможет соревноваться.

Эта процедура всем известна: сначала должны две страны между собой договориться, потом пишут бумагу в FIS (Международную федерацию лыжного спорта – прим. «Бомбардира»), FIS должен это принять и поставить код не российский, а другой страны», – рассказала Вяльбе.

Как и футболисты, российские лыжники отстранены от международных соревнований решением FIS.

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