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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Ди Каприо заметили с шикарной 28-летней моделью – бывшей девушкой Мбаппе

    Известный американский актер Лeoнаpдо Ди Каприо был замечен на свидании с Роуз Бертрам.

    Обладатель премии «Оскар» и 28-летняя модель присутствовали на вечеринке в модном парижском ресторане. Они прибыли туда в одно время, а покинули его по отдельности – Ди Каприо специально выждал несколько минут после ухода Бертрам, чтобы снять подозрения.

    • Бертрам начала работать моделью в 16 лет. Она участвовала в таких рекламных кампаниях, как L’Oreal и H&M.
    • У Роуз есть двое детей – от бывшего защитника сборной Нидерландов Грегори ван дер Вила.
    • Бертрам и ван дер Вил расстались летом 2022 года. После этого модель встречалась с форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.03.2023 13:48
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +123

      Napaleon Banapart 7 марта, 15:55

      Да я смотрю она серьезный коллекционер....

      1
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      Рейтинг: +8901

      vladik12 7 марта, 14:53

      Спасибо Ди Каприо за "Титаник". Один из любимых фильмов.

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      Рейтинг: +2470

      serglider > vladik12 9 марта, 21:57

      По идеи, Камерона надо благодарить)))

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      Рейтинг: +8901

      vladik12 > serglider 9 марта, 22:47

      Да всех, кто причастен к этой картине.

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      Рейтинг: +35

      НедраЧили 7 марта, 14:38

      Подождите - у Мбаппе же трансгендер был или была )))

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      Рейтинг: +1515

      сутулая собака и лисы > НедраЧили 7 марта, 17:26

      Настоящие мужики вздрачивают на трапов и не говорят «no homo», потому что так говорят только закомплексованные и неуверенные в себе чмони. Если мужик хочет вздрочнуть на другого мужика, он не обязан никому ничего доказывать. Его воля несгибаема, как дамасская сталь, разум чист, как горный хрусталь, а рука быстра, как затворный механизм старого-доброго ремингтона. Мужчина всегда уверен в своём выборе и, если он хочет передёрнуть на розововолосого мальчика с кошачьими ушками в открытом платьице и в обтягивающих чулочках, значит так нужно. Это и отличает сопливого, не уверенного в своей ориентации юнца от настоящего мужчины.

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      Рейтинг: +1423

      Fialet > сутулая собака и лисы 7 марта, 19:40

      Круто.

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      Рейтинг: +2470

      serglider > сутулая собака и лисы 9 марта, 21:59

      Дзюбе это точно понравилось бы)))

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      Рейтинг: +10

      yuthgfyiguk 7 марта, 14:27

      Есть тема пацаны!
      На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
      потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru

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      Рейтинг: +142

      Антон Л 7 марта, 14:17

      Это фейк! Ди Каприо телок старше 25 лет не трахает.

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      Рейтинг: +1423

      Fialet 7 марта, 14:10

      Вот эта вот тощая губошлёпка с искусственными сиськами считается шикарной? М - да...

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      Рейтинг: +1058

      SuperNils 7 марта, 13:58

      Фу, после нerра подобрал.

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      Рейтинг: +13597

      Алексей З > SuperNils 7 марта, 18:37

      Что значит подобрал ?
      В Париже время провёл, для разнообразия почему нет ?

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