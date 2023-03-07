Ди Каприо заметили с шикарной 28-летней моделью – бывшей девушкой Мбаппе

Известный американский актер Лeoнаpдо Ди Каприо был замечен на свидании с Роуз Бертрам.
Обладатель премии «Оскар» и 28-летняя модель присутствовали на вечеринке в модном парижском ресторане. Они прибыли туда в одно время, а покинули его по отдельности – Ди Каприо специально выждал несколько минут после ухода Бертрам, чтобы снять подозрения.
- Бертрам начала работать моделью в 16 лет. Она участвовала в таких рекламных кампаниях, как L’Oreal и H&M.
- У Роуз есть двое детей – от бывшего защитника сборной Нидерландов Грегори ван дер Вила.
- Бертрам и ван дер Вил расстались летом 2022 года. После этого модель встречалась с форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе.
Источник: «Бомбардир»