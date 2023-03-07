Ди Каприо заметили с шикарной 28-летней моделью – бывшей девушкой Мбаппе

Известный американский актер Лeoнаpдо Ди Каприо был замечен на свидании с Роуз Бертрам.

Обладатель премии «Оскар» и 28-летняя модель присутствовали на вечеринке в модном парижском ресторане. Они прибыли туда в одно время, а покинули его по отдельности – Ди Каприо специально выждал несколько минут после ухода Бертрам, чтобы снять подозрения.