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  • Ди Каприо заметили с шикарной 28-летней моделью – бывшей девушкой Мбаппе

Ди Каприо заметили с шикарной 28-летней моделью – бывшей девушкой Мбаппе

7 марта 2023, 13:48
12

Известный американский актер Лeoнаpдо Ди Каприо был замечен на свидании с Роуз Бертрам.

Обладатель премии «Оскар» и 28-летняя модель присутствовали на вечеринке в модном парижском ресторане. Они прибыли туда в одно время, а покинули его по отдельности – Ди Каприо специально выждал несколько минут после ухода Бертрам, чтобы снять подозрения.

  • Бертрам начала работать моделью в 16 лет. Она участвовала в таких рекламных кампаниях, как L’Oreal и H&M.
  • У Роуз есть двое детей – от бывшего защитника сборной Нидерландов Грегори ван дер Вила.
  • Бертрам и ван дер Вил расстались летом 2022 года. После этого модель встречалась с форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

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Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 ПСЖ Мбаппе Килиан
Комментарии (12)
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SuperNils
1678186722
Фу, после нerра подобрал.
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Fialet
1678187431
Вот эта вот тощая губошлёпка с искусственными сиськами считается шикарной? М - да...
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Антон Л
1678187853
Это фейк! Ди Каприо телок старше 25 лет не трахает.
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yuthgfyiguk
1678188437
Есть тема пацаны! На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз, потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru
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НедраЧили
1678189124
Подождите - у Мбаппе же трансгендер был или была )))
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vladik12
1678190014
Спасибо Ди Каприо за "Титаник". Один из любимых фильмов.
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Napaleon Banapart
1678193712
Да я смотрю она серьезный коллекционер....
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