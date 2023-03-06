«Тоттенхэм» и «Милан» сыграют в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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Встреча пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

Первая игра закончилась со счетом 1:0 в пользу «Милана». Гол забил Брахим Диас.

Игра состоится в среду, 8 марта.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

«Тоттенхэм» – фаворит матча по версии букмекеров с коэффициентом 2,02. На ничью дают 3,60. На выигрыш «Милана» можно поставить за 4,00.