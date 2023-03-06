Большинство французов высказалось за участие России в Олимпиаде-2024

Во Франции провели опрос среди местных жителей, хотели бы они видеть российских спортсменов на Олимпиаде-2024.

72 процента респондентов хотят видеть Россию на Играх.

28 процентов считают, что российские спортсмены должны иметь возможность выступать под национальным флагом. 44 процента опрошенных выступили за допуск россиян в нейтральном статусе.

Опрос проведен среди 1005 жителей Франции в возрасте от 18 лет.

Игры состоится в июле-августе 2024 года.

Европейские страны грозятся бойкотировать парижскую Олимпиаду, если там будет Россия.

Соответствующую коалицию организовала Польша.

Россия отстранена от международного в том числе футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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