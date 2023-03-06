Большинство французов высказалось за участие России в Олимпиаде-2024

Опрос был среди россиян во Франции)))
конечно недопускать, агроемморы
Во Франции провели опрос среди местных жителей, хотели бы они видеть российских спортсменов на Олимпиаде-2024.
72 процента респондентов хотят видеть Россию на Играх.
28 процентов считают, что российские спортсмены должны иметь возможность выступать под национальным флагом. 44 процента опрошенных выступили за допуск россиян в нейтральном статусе.
Опрос проведен среди 1005 жителей Франции в возрасте от 18 лет.
Игры состоится в июле-августе 2024 года.
- Европейские страны грозятся бойкотировать парижскую Олимпиаду, если там будет Россия.
- Соответствующую коалицию организовала Польша.
- Россия отстранена от международного в том числе футбола решениями ФИФА и УЕФА.
РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!