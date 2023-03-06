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    Какой вы футболист?

    Большинство французов высказалось за участие России в Олимпиаде-2024

    Во Франции провели опрос среди местных жителей, хотели бы они видеть российских спортсменов на Олимпиаде-2024.

    72 процента респондентов хотят видеть Россию на Играх.

    28 процентов считают, что российские спортсмены должны иметь возможность выступать под национальным флагом. 44 процента опрошенных выступили за допуск россиян в нейтральном статусе.

    Опрос проведен среди 1005 жителей Франции в возрасте от 18 лет.

    Игры состоится в июле-августе 2024 года.

    • Европейские страны грозятся бойкотировать парижскую Олимпиаду, если там будет Россия.
    • Соответствующую коалицию организовала Польша.
    • Россия отстранена от международного в том числе футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: L'Equipe

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    06.03.2023 11:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22

      Igreks 6 марта, 12:30

      Опрос был среди россиян во Франции)))
      конечно недопускать, агроемморы

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