Де Хеа обратился к болельщикам «МЮ» после 0:7 от «Ливерпуля»

Такие поражения как правило оказывают отпечаток на дальнейшие игры команды. Все будет зависеть как быстро игроки сумеют выйти из этого состояния. Победа в ближайшем матче может положительно повлиять на команду и настроить на нужный лад. По сути потеряно всего три очка а там что 1:0 или 7:0 разницы нет.
Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа высказался об унизительном поражении своей команды от «Ливерпуля» в 26-м туре АПЛ.
- «МЮ» проиграл на «Энфилде» со счетом 0:7.
- Это самое крупное поражение за 92-летнюю историю клуба.
«Понимаю, что подобные сообщения в такой ситуации не очень уместны. Катастрофический момент для нас.
Просто недопустимо показывать такой результат. У нас есть обязанности перед этим клубом, мы несем ответственность за эту эмблему.
Впереди еще много матчей, нам надо сосредоточиться на будущем», – написал испанец в соцсетях.
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