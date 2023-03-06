Де Хеа обратился к болельщикам «МЮ» после 0:7 от «Ливерпуля»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа высказался об унизительном поражении своей команды от «Ливерпуля» в 26-м туре АПЛ.

«МЮ» проиграл на «Энфилде» со счетом 0:7.

Это самое крупное поражение за 92-летнюю историю клуба.

«Понимаю, что подобные сообщения в такой ситуации не очень уместны. Катастрофический момент для нас.

Просто недопустимо показывать такой результат. У нас есть обязанности перед этим клубом, мы несем ответственность за эту эмблему.

Впереди еще много матчей, нам надо сосредоточиться на будущем», – написал испанец в соцсетях.

РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!