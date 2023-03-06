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    Какой вы футболист?

    Де Хеа обратился к болельщикам «МЮ» после 0:7 от «Ливерпуля»

    Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа высказался об унизительном поражении своей команды от «Ливерпуля» в 26-м туре АПЛ.

    • «МЮ» проиграл на «Энфилде» со счетом 0:7.
    • Это самое крупное поражение за 92-летнюю историю клуба.

    «Понимаю, что подобные сообщения в такой ситуации не очень уместны. Катастрофический момент для нас.

    Просто недопустимо показывать такой результат. У нас есть обязанности перед этим клубом, мы несем ответственность за эту эмблему.

    Впереди еще много матчей, нам надо сосредоточиться на будущем», – написал испанец в соцсетях.

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.03.2023 11:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 6 марта, 14:34

      Такие поражения как правило оказывают отпечаток на дальнейшие игры команды. Все будет зависеть как быстро игроки сумеют выйти из этого состояния. Победа в ближайшем матче может положительно повлиять на команду и настроить на нужный лад. По сути потеряно всего три очка а там что 1:0 или 7:0 разницы нет.

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      Рейтинг: +687

      egor tikhonov 6 марта, 11:46

      очень жаль.((( только вроде набрали форму и сыгранность. некоторые могут сломаться.(((

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      Рейтинг: +2066

      jek718875 6 марта, 11:30

      Дырявый оказался самым храбрым

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