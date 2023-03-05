Лыжнице Степановой стало плохо после финиша 30-километровой гонки

Российской лыжнице Веронике Степановой понадобилась помощь врачей после финиша 30-километровой гонки на соревновании «Чемпионские высоты» в Архангельской области.

Степанова доехала до финиша и сразу упала на снег. Она поднялась только с посторонней помощью.

Сейчас известно, что с лыжницей все хорошо. У нее был мышечный спазм.

Степанова приехала на финиш 9-й.

Она представляет Камчатский край.

Степанова – олимпийская чемпионка 2022 года.

РПЛ возвращается! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!