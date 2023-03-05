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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Лыжнице Степановой стало плохо после финиша 30-километровой гонки

    Российской лыжнице Веронике Степановой понадобилась помощь врачей после финиша 30-километровой гонки на соревновании «Чемпионские высоты» в Архангельской области.

    Степанова доехала до финиша и сразу упала на снег. Она поднялась только с посторонней помощью.

    Сейчас известно, что с лыжницей все хорошо. У нее был мышечный спазм.

    • Степанова приехала на финиш 9-й.
    • Она представляет Камчатский край.
    • Степанова – олимпийская чемпионка 2022 года.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.03.2023 00:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5514

      Дядя Серёжа 5 марта, 06:50

      Тридцатка это серьёзно, дотерпела молодец. А на футбольном сайте почему?

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