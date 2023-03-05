Лыжнице Степановой стало плохо после финиша 30-километровой гонки

Российской лыжнице Веронике Степановой понадобилась помощь врачей после финиша 30-километровой гонки на соревновании «Чемпионские высоты» в Архангельской области.
Степанова доехала до финиша и сразу упала на снег. Она поднялась только с посторонней помощью.
Сейчас известно, что с лыжницей все хорошо. У нее был мышечный спазм.
- Степанова приехала на финиш 9-й.
- Она представляет Камчатский край.
- Степанова – олимпийская чемпионка 2022 года.
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Источник: «Бомбардир»