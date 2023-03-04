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    Какой вы футболист?

    Стало известно, сколько зрителей посетили матч «Зенит» – «Пари НН». Это 1-я игра на «Газпром Арене» с Fan ID

    Матч 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Пари НН» посетили 19705 зрителей.

    Это 1-я игра на «Газпром Арене» после введения Fan ID на всех стадионах чемпионата России.

    • На последний домашний матч РПЛ «Зенита» в прошлом году (в ноябре против «Ахмата») пришло 34565 зрителей.
    • «Зенит» в случае победы будет лидировать с 8-очковым отрывом.
    • Fan ID введен решением Госдумы. Указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

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    Источник: телеграм-канал Гоши Чернова

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    04.03.2023 18:12
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1515

      сутулая собака и лисы 4 марта, 22:44

      москва 4к зрителей (спам - урал).
      ростов почти 5к (ростов - локо).
      грозный 4к (ахмат - оренбург).

      но напишем мы только о питере, где продавали билеты по 100 рублей и разыгрывали весту.
      удобненько.

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      Рейтинг: +1196

      Suvorov51 4 марта, 21:27

      Главное хозян ПРОМКВАСА на стадионе, смазные стали россиянами и теперь все станет как в розовых очках, все хорошо прекрасная маркиза все хорошо все хорошо

      0
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      Рейтинг: +174

      Александр.Т. 4 марта, 21:04

      Сколько из них ряженых?

      0
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      Рейтинг: +3804

      lordmrv 4 марта, 20:39

      Ого скока чуханов на просрочку сбежалось!

      0
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 4 марта, 18:41

      Нк хряки чай!

      0
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      Рейтинг: +3913

      Ziklop > paracetamol 4 марта, 18:47

      ты же не был на стадионе, сколько засветили на табло скажи? фоткаю обычно сам.

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      Рейтинг: +612

      Номэд 4 марта, 18:32

      Под угрозой увольнения с работы народ нагнали...

      2
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      Рейтинг: +3913

      Ziklop > Номэд 4 марта, 18:44

      заманивали жратвой бесплатной, ПОЗОР чинушам фануйди*!

      3
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      Рейтинг: +67524

      portero 4 марта, 18:30

      Стадион полупустой, а насчитали кучу фанатов???
      Фанатские сектора пустые, какой-то сюр с подсчётами, прямо как на выборах....

      3
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      Рейтинг: +28759

      JTherry > portero 4 марта, 18:59

      на фанатские сектора пропускали без фан-айди, Алёша и тут переплюнул Путина, показав, что закон ему не писан... заманили и бесплатными сухими пайками из просрочки...)

      1
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      Рейтинг: +67524

      portero > JTherry 4 марта, 19:20

      Это камень в галицкого-иносранца???

      0
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      Рейтинг: +3913

      Ziklop > JTherry 4 марта, 21:23

      фанатский сектор практически пустой, колонки врубали с кричалками. по стадику 17к объявили, прибавили для красивого отчета по проделанной работе. нагнали бюджетников, но дальше и их не наберут.

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