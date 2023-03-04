Стало известно, сколько зрителей посетили матч «Зенит» – «Пари НН». Это 1-я игра на «Газпром Арене» с Fan ID

Матч 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Пари НН» посетили 19705 зрителей.

Это 1-я игра на «Газпром Арене» после введения Fan ID на всех стадионах чемпионата России.

На последний домашний матч РПЛ «Зенита» в прошлом году (в ноябре против «Ахмата») пришло 34565 зрителей.

«Зенит» в случае победы будет лидировать с 8-очковым отрывом.

Fan ID введен решением Госдумы. Указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

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