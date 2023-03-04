Стало известно, сколько зрителей посетили матч «Зенит» – «Пари НН». Это 1-я игра на «Газпром Арене» с Fan ID

Матч 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Пари НН» посетили 19705 зрителей.
Это 1-я игра на «Газпром Арене» после введения Fan ID на всех стадионах чемпионата России.
- На последний домашний матч РПЛ «Зенита» в прошлом году (в ноябре против «Ахмата») пришло 34565 зрителей.
- «Зенит» в случае победы будет лидировать с 8-очковым отрывом.
- Fan ID введен решением Госдумы. Указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным.
РПЛ возвращается! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!
Источник: телеграм-канал Гоши Чернова