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  • Стало известно, сколько зрителей посетили матч «Зенит» – «Пари НН». Это 1-я игра на «Газпром Арене» с Fan ID

Стало известно, сколько зрителей посетили матч «Зенит» – «Пари НН». Это 1-я игра на «Газпром Арене» с Fan ID

4 марта 2023, 18:12
9

Матч 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Пари НН» посетили 19705 зрителей.

Это 1-я игра на «Газпром Арене» после введения Fan ID на всех стадионах чемпионата России.

  • На последний домашний матч РПЛ «Зенита» в прошлом году (в ноябре против «Ахмата») пришло 34565 зрителей.
  • «Зенит» в случае победы будет лидировать с 8-очковым отрывом.
  • Fan ID введен решением Госдумы. Указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

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Источник: телеграм-канал Гоши Чернова
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Зенит
Комментарии (9)
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portero
1677943832
Стадион полупустой, а насчитали кучу фанатов??? Фанатские сектора пустые, какой-то сюр с подсчётами, прямо как на выборах....
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paracetamol
1677944493
Нк хряки чай!
Ответить
lordmrv
1677951549
Ого скока чуханов на просрочку сбежалось!
Ответить
Александр.Т.
1677953086
Сколько из них ряженых?
Ответить
сутулая собака и лисы
1677959094
москва 4к зрителей (спам - урал). ростов почти 5к (ростов - локо). грозный 4к (ахмат - оренбург). но напишем мы только о питере, где продавали билеты по 100 рублей и разыгрывали весту. удобненько.
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