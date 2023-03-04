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  • «Судью можно понять». Мостовой – о скандальной ошибке Мешкова в матче «Спартак» – «Урал»

«Судью можно понять». Мостовой – о скандальной ошибке Мешкова в матче «Спартак» – «Урал»

4 марта 2023, 16:54
19

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой дал комментарии после матча 18-го тура РПЛ против «Урала» (2:2).

«Более справедливой должна быть ничья, как это и произошло. «Урал» выглядел очень хорошо, особенно в первом тайме – ни в чeм не уступал «Спартаку», а в каких-то моментах превосходил.

Ошибки судейские будут разбирать. Они были с двух сторон. Когда Мешков назначил пенальти в ворота «Спартака», то могли появиться вопросы – почему не показал красную карточку. Как мне кажется, красную тоже не надо было давать.

Во втором тайме «Спартак» придавил своими заменами. В эпизоде с отменeнным голом какие могут быть вопросы? Мешков подумал, что там было нарушение – это его ошибка.

Да, это судейская ошибка, но в этом эпизоде многие свистнули бы. Когда пошла передача, посмотрите, как упал вратарь.

Спасибо, что не сломал себе шею или ключицу. Судью тоже понять можно. А если бы вратарь что-то сломал?

Но в конце «Спартаку» повезло на 100%, когда «Урал» должен был забивать. Но результат справедлив.

За исключением последних 20 минут «Урал» ни в чeм не уступал «Спартаку.

Судьи тоже ошибаются, как и футболисты. Если бы вратарь действительно сломал себе что-то и судья не свистнул, то все бы проклинали судью и за это. Непростой эпизод», – сказал Мостовой.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Урал Спартак Мостовой Александр Мешков Виталий
Комментарии (19)
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nik55
1677938686
мудак---. А если бы вратарь что-то сломал? и при чем здесь игрок Спартака ? судье этот свисток нужно в задницу заткнуть
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Каратель помойников
1677939003
Если бы вратарь действительно сломал себе что-то и судья не свистнул, то все бы проклинали судью и за это....вратарь чта чьо пол дня лежал??? мост реально умом тронулся,это надо всем понять
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AlexanderFCSM
1677939073
Сам прыгнул, сам в своего ударился, даже если б что-то сломал, 3 секунды пока был забит гол что бы изменило?
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kvm
1677939729
Мостовой по маразму к Байдену движется...
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VVM1964
1677939971
У каждого свои критерии справедливости... впрочем как и адекватности - вот по моим наблюдениям, со вторым, у Мостового давно проблемы .
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NewLife
1677941357
"посмотрите, как упал вратарь." -говорит слепой обиженный хейтер с грязными волосами. Как упал - напрыгнул на своего и упал.
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Fialet
1677945122
Конечно судью можно понять, дали указание, ещё и сумму приличную пообещали.
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rash1959
1677946207
Кто то подскажет, мост пьян или с похмелья?
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alefreddy
1677947019
что то покурил Мост очков то не вернуть
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alex1004
1677947302
"Да, это судейская ошибка, но в этом эпизоде многие свистнули бы. Когда пошла передача, посмотрите, как упал вратарь." Мост, смотри повтор. Вратарь упал и тут же встал. Он пролежал максимум одну секунду. Ни каких поводов думать что у вратаря травма у судьи не было.
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