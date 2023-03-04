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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Судью можно понять». Мостовой – о скандальной ошибке Мешкова в матче «Спартак» – «Урал»

    Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой дал комментарии после матча 18-го тура РПЛ против «Урала» (2:2).

    «Более справедливой должна быть ничья, как это и произошло. «Урал» выглядел очень хорошо, особенно в первом тайме – ни в чeм не уступал «Спартаку», а в каких-то моментах превосходил.

    Ошибки судейские будут разбирать. Они были с двух сторон. Когда Мешков назначил пенальти в ворота «Спартака», то могли появиться вопросы – почему не показал красную карточку. Как мне кажется, красную тоже не надо было давать.

    Во втором тайме «Спартак» придавил своими заменами. В эпизоде с отменeнным голом какие могут быть вопросы? Мешков подумал, что там было нарушение – это его ошибка.

    Да, это судейская ошибка, но в этом эпизоде многие свистнули бы. Когда пошла передача, посмотрите, как упал вратарь.

    Спасибо, что не сломал себе шею или ключицу. Судью тоже понять можно. А если бы вратарь что-то сломал?

    Но в конце «Спартаку» повезло на 100%, когда «Урал» должен был забивать. Но результат справедлив.

    За исключением последних 20 минут «Урал» ни в чeм не уступал «Спартаку.

    Судьи тоже ошибаются, как и футболисты. Если бы вратарь действительно сломал себе что-то и судья не свистнул, то все бы проклинали судью и за это. Непростой эпизод», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.03.2023 16:54
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная 4 марта, 20:39

      У моста весь мозг на волосы вытек, от того и грязные.

      0
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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная 4 марта, 20:37

      Кроме этого гола еще гол Игнатова не защитал, дунул в свой вонючий свисток. Там руки не было все эксперты сказали, даже Аршавин.

      0
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      Рейтинг: +1196

      Suvorov51 4 марта, 19:34

      Судбю то можно понять, а вот Вас Саша не поймёшь

      1
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      Рейтинг: +763

      alex1004 4 марта, 19:28

      "Да, это судейская ошибка, но в этом эпизоде многие свистнули бы. Когда пошла передача, посмотрите, как упал вратарь."
      Мост, смотри повтор. Вратарь упал и тут же встал. Он пролежал максимум одну секунду. Ни каких поводов думать что у вратаря травма у судьи не было.

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      Рейтинг: +2267

      alefreddy 4 марта, 19:23

      что то покурил Мост очков то не вернуть

      1
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      Рейтинг: +6133

      rash1959 4 марта, 19:10

      Кто то подскажет, мост пьян или с похмелья?

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      Рейтинг: +1423

      Fialet 4 марта, 18:52

      Конечно судью можно понять, дали указание, ещё и сумму приличную пообещали.

      1
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      Рейтинг: +17576

      NewLife 4 марта, 17:49

      "посмотрите, как упал вратарь." -говорит слепой обиженный хейтер с грязными волосами. Как упал - напрыгнул на своего и упал.

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      Рейтинг: +353

      eugen-han 4 марта, 17:38

      Засчитанный гол с нарушение правил против РЖД мог вполне повлиять на подсознательном уровне на решение судьи, но там тот эпизод погоды не делал на общий итог, а тут якобы потеря двух очков; но и это не так, потому что закономерно всё в этой жизни, и в футболе в том числе. Есть закон, который подразумевает то, что, если где-то убывает,- это значит, что где-то прибывает и наоборот.

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      Рейтинг: +948

      AЛЕКС73 4 марта, 17:37

      ну совсем ......похоже у сашки алкоголизм ))))

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