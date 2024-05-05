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    • Хоккейный тренер Ларионов перечислил футбольных коллег, у которых учится

    Хоккейный тренер Ларионов перечислил футбольных коллег, у которых учится

    Главный тренер хоккейного «Торпедо» Игорь Ларионов перечислил футбольных тренеров, у которых учится.

    «Их много – Роберто де Дзерби, Хосеп Гвардиола, Юрген Клопп, Ангелос Постекоглу, Карло Анчелотти, Хави. Многие вещи берешь для себя, ты развиваешься как личность, как тренер. Я много читаю об этом.

    Из наших тренеров много общаюсь с Сергеем Семаком, мы с ним часто дискутируем. С тем же Толей Тимощуком много общаемся. Это нужно для того, чтобы понять, как сделать игру лучше. От этих людей ты можешь взять и сделать продукт, который будет радовать зрителей и двигать хоккей вперед», – сказал Ларионов.

    • Ларинов играл в НХЛ, брал Кубок Стэнли.
    • Он тренирует «Торпедо» с 2022 года.
    • В последнем сезоне КХЛ нижегородцы вылетели в 1-м раунде плей-офф.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    05.05.2024 23:27
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