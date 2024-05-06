Морено возмущен судейством в матче «Динамо» – «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено раскритиковал судейство в матче 27-го тура РПЛ против «Динамо» (2:3).

«Мне показали желтую карточку в моменте, когда я обращался к арбитру. Я не понимал, почему судья сегодня не проверял наши моменты. Там было два очевидных пропущенных фола. Он мог показать вторую карточку Фабиану Бальбуэне, когда был удар нашего нападающего, был чистый фол.

Потом также не поставили пенальти, когда Сауль (Гуарирапа) атаковал. Мы смотрели видео, там был наступ, но ни в первом, ни во втором эпизоде арбитр даже не стал проверять VAR. Он сказал, что там ничего не произошло. Он показал мне желтую карточку, когда я обращался к нему.

Конечно, если бы проверили те эпизоды, матч мог бы сложиться совсем по‑другому. Наверное, просто, когда команда идет на последнем месте, еще не давать им шанса и судить таким образом.

Я знаю, что все считают, что мы вылетели. Но прошу уважать нашу команду, прошу уважать нашу команду и арбитров. Хочу, чтобы нас судили, как всех. Сегодня они не проверили два очевидных нарушения на VAR. Был момент в штрафной площади, когда нужно было ставить пенальти. Был момент с отмашкой игрока «Динамо». В таком случае был удален Кордоба в матче с «Локо». Хочу, чтобы нас уважали, мы профессионалы», – сказал Морено.