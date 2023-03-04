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    Российский вратарь забил гол в меньшинстве в АХЛ и подрался

    Российский голкипер клуба АХЛ «Чикаго» Петр Кочетков забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против «Манитобы» (4:1). Он забил гол в третьем периоде в пустые ворота, когда его команда была в меньшинстве.

    В конце игры Кочетков поучаствовал в драке и был удален.

    • АХЛ – 2-я по силе хоккейная лига Северной Америки, включает в себя фарм-клубы НХЛ.
    • 23-летний Кочетков играет в США с прошлого года. Он уже провел несколько матчей за «Каролину» в НХЛ, фарм-клубом которой выступает «Чикаго».
    • Уроженец Пензы в 2019 году выиграл со сборной России бронзу молодежного чемпионата мира в Канаде.

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.03.2023 11:45
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