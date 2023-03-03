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    Головин рассказал об откровенном разговоре с тренером «Монако»: «Это был поворотный момент»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин оценил свой сезон.

    «Это мой лучший сезон в «Монако». У меня все хорошо. Персонал и партнеры делают отличную работу и позволяют мне находиться в лучших условиях. При них легче добиться результата.

    В конце прошлого сезона у меня был откровенный разговор с тренером, как мне нужно работать. Это, возможно, был поворотный момент», – сказал Головин.

    • Команду тренирует Филип Клеман.
    • Головин в «Монако» с 2018 года.
    • У 26-летнего Головина в сезоне Лиги 1 24 матча, 6 голов, 6 ассистов.

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    Источник: официальный сайт «Монако»

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    03.03.2023 20:32
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