Головин рассказал об откровенном разговоре с тренером «Монако»: «Это был поворотный момент»

Полузащитник «Монако» Александр Головин оценил свой сезон.

«Это мой лучший сезон в «Монако». У меня все хорошо. Персонал и партнеры делают отличную работу и позволяют мне находиться в лучших условиях. При них легче добиться результата.

В конце прошлого сезона у меня был откровенный разговор с тренером, как мне нужно работать. Это, возможно, был поворотный момент», – сказал Головин.

Команду тренирует Филип Клеман.

Головин в «Монако» с 2018 года.

У 26-летнего Головина в сезоне Лиги 1 24 матча, 6 голов, 6 ассистов.

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