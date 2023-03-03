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    Какой вы футболист?

    Теннисист Медведев победил первую ракетку мира и вышел в финал турнира в Дубае, где сыграет с другим россиянином

    Российский теннисист Даниил Медведев победил в полуфинале турнира в Дубае Новака Джоковича – первую ракетку мира. Счет по сетам – 2:0.

    В финале Медведев сыграет с другим россиянином – Андреем Рублевым, который в полуфинале в двух партиях победил немца Александра Зверева.

    • Финал в Дубае состоится завтра, 4 марта.
    • В 2021 году Медведев выиграл свой единственный турнир Большого шлема (Открытый чемпионат США) и в финале тоже победил Джоковича.
    • Рублев – 6-я ракетка мира, Медведев – 7-я.

    Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?

    Источник: «Бомбардир»

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    03.03.2023 20:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1648

      Artemka444 3 марта, 20:58

      Ну молодцы однако!!!

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