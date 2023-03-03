Теннисист Медведев победил первую ракетку мира и вышел в финал турнира в Дубае, где сыграет с другим россиянином

Российский теннисист Даниил Медведев победил в полуфинале турнира в Дубае Новака Джоковича – первую ракетку мира. Счет по сетам – 2:0.
В финале Медведев сыграет с другим россиянином – Андреем Рублевым, который в полуфинале в двух партиях победил немца Александра Зверева.
- Финал в Дубае состоится завтра, 4 марта.
- В 2021 году Медведев выиграл свой единственный турнир Большого шлема (Открытый чемпионат США) и в финале тоже победил Джоковича.
- Рублев – 6-я ракетка мира, Медведев – 7-я.
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Источник: «Бомбардир»