Сборная Аргентины назвала список игроков на первые матчи после победного ЧМ-2022

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони назвал список футболистов на товарищеские матчи против Панамы и Кюрасао. Они состоятся в марте.

Вратари: Франко Армани («Ривер Плейт»), Херонимо Рульи («Аякс», Нидерланды), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Англия).

Защитники: Хуан Фойт («Вильярреал», Испания), Гонсало Монтьель («Севилья», Испания), Науэль Молина («Атлетико», Испания), Неуэн Перес («Удинезе», Италия), Херман Пеццелья («Бетис», Испания), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм», Англия), Николас Отаменди («Бенфика», Португалия), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед», Англия), Николас Тальяфико («Лион», Франция), Маркос Акунья («Севилья», Испания), Лаутаро Бланко («Эльче», Испания).

Полузащитники: Джовани Ло Чельсо («Вильярреал», Испания), Леандро Паредес («Ювентус», Италия), Гвидо Родригес («Бетис», Испания), Энцо Фернандес («Челси», Англия), Максимо Перроне («Манчестер Сити», Англия), Эксекиель Паласиос («Байер», Германия), Родриго Де Пауль («Атлетико», Испания), Алексис Мак Алистер, Факундо Буонанотте (оба — «Брайтон», Англия), Анхель Ди Мария («Ювентус», Италия), Анхель Корреа («Атлетико», Испания), Эмилиано Буэндия («Астон Вилла», Англия), Валентин Карбони («Интер», Италия).

Нападающие: Лионель Месси («ПСЖ», Франция), Пауло Дибала («Рома», Италия), Лаутаро Мартинес («Интер», Италия), Хулиан Альварес («Манчестер Сити», Англия), Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед», Англия), Николас Гонсалес («Фиорентина», Италия), Алехандро Гомес («Севилья», Испания).

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