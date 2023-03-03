«Кадис» требует остановить Примеру из-за судейского скандала

«Кадис» опубликовал официальное заявление на фоне судейского скандала в Примере.

Апелляционная комиссия признала правильным гол в ворота «Кадиса» в матче «Эльче» (1:1).

В «Кадисе» считают, что гол был забит из явного офсайда.

Клуб потребовал переигровки матча с 81 минуты, когда «Эльче» забил из офсайда.

«Кадис» требует приостановить Примеру до тех пор, пока федерация не рассмотрит дело открыто с привлечением другим компетентных органов.

Мы убеждены, что данные меры помогут предотвратить ущерб в отношении «Кадиса» в будущем», – говорится в заявлении клуба.

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