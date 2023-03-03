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    «Кадис» требует остановить Примеру из-за судейского скандала

    «Кадис» опубликовал официальное заявление на фоне судейского скандала в Примере.

    • Апелляционная комиссия признала правильным гол в ворота «Кадиса» в матче «Эльче» (1:1).
    • В «Кадисе» считают, что гол был забит из явного офсайда.
    • Клуб потребовал переигровки матча с 81 минуты, когда «Эльче» забил из офсайда.

    «Кадис» требует приостановить Примеру до тех пор, пока федерация не рассмотрит дело открыто с привлечением другим компетентных органов.

    Мы убеждены, что данные меры помогут предотвратить ущерб в отношении «Кадиса» в будущем», – говорится в заявлении клуба.

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    Источник: сайт «Кадиса»

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    03.03.2023 11:42
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    Комментарии3
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      jek718875 3 марта, 12:51

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