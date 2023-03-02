Зарема назвала желаемых участников суперфинала Fonbet Кубка России

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, желает, чтобы в суперфинале Fonbet Кубка России москвичи сыграли с «Зенитом».
«Надеюсь, в [супер]финале встретятся «Спартак» и «Зенит», и мы победим», – сказала Зарема.
- Свой финал будет сыгран в Пути РПЛ и в Пути регионов.
- «Спартак» выступает в Пути РПЛ, «Зенит» – в Пути регионов.
- Победители Путей сыграют в Суперфинале Fonbet Кубка России 11 июня в «Лужниках».
Кто победит в Эль Класико? Получи бесплатный бонус в 17000 рублей и ставь на матч «Реала» с «Барсой»
Источник: телеграм-канал Sport24