Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Зарема назвала желаемых участников суперфинала Fonbet Кубка России

Зарема назвала желаемых участников суперфинала Fonbet Кубка России

2 марта 2023, 15:14
7

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, желает, чтобы в суперфинале Fonbet Кубка России москвичи сыграли с «Зенитом».

«Надеюсь, в [супер]финале встретятся «Спартак» и «Зенит», и мы победим», – сказала Зарема.

  • Свой финал будет сыгран в Пути РПЛ и в Пути регионов.
  • «Спартак» выступает в Пути РПЛ, «Зенит» – в Пути регионов.
  • Победители Путей сыграют в Суперфинале Fonbet Кубка России 11 июня в «Лужниках».

Кто победит в Эль Класико? Получи бесплатный бонус в 17000 рублей и ставь на матч «Реала» с «Барсой»

Источник: телеграм-канал Sport24
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ArReal
1677760030
Сколько же она платит всем, чтобы у неё каждый день случайно кто-то что-то спрашивал, а другие распространяли ?
Ответить
Нуф-Нуф
1677760948
Да синит скоро сдуется.
Ответить
Artemka444
1677761771
Когда это она спартаковской то стала???
Ответить
Бригадный
1677762804
Федуниха - очень примитивная бабка. Простецкими клише мыслит. Объясни ты этой дуре. Что финал с ЦСКА был бы много круче. Надо ли объяснять - почему?
Ответить
Главные новости
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
23:42
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
23:27
2
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
23:18
3
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
23:05
2
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
22:53
1
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
22:38
11
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
22:22
Степашин – о красной карточке Тюкавина: «Я бы удалил Левникова»
22:15
3
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
22:09
2
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
21:53
7
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
22:39
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
22:38
11
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
22:22
Степашин – о красной карточке Тюкавина: «Я бы удалил Левникова»
22:15
3
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
22:09
2
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
21:53
7
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
21:42
1
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
21:36
8
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Динамо»
21:25
1
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
21:01
5
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
20:57
Федотов разобрал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
20:41
8
АПЛ. «Арсенал» добился волевой победы над «Челси» (2:1)
20:33
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
20:29
РПЛ. «Спартак» в большинстве уступил «Динамо» (1:2)
20:29
100
Тюкавин удален в дерби со «Спартаком» за удар соперника
20:10
6
Мнение Рабинера о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
19:40
4
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Локомотив»: 6 сентября 2026
19:37
2
Стало известно, планирует ли «Зенит» увольнять Семака
19:34
12
Основной игрок «Зенита» травмировался в матче с ЦСКА
19:29
1
Примера. «Барселона» уничтожила «Валенсию» (5:0), у Ямаля дубль
19:18
Интервью Евсеева после победы «Динамо Мх» над «Родиной»
19:11
1
Видео«Спартак» и «Динамо» быстро обменялись голами в дерби
18:59
7
Мнение Матюнина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:45
1
Барко пропустит дерби с «Динамо»: известна причина
18:28
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+