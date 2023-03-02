Дивеев обвинил соперников «Зенита» в трусости

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев дал понять, как нужно играть против «Зенита» на «Газпром Арене».

«Самый обидный момент первой части сезона – поражение от «Зенита» в Санкт-Петербурге (1:2). В первом тайме они нас прижали, а во втором тайме мы их возили, возили, возили… Гол Хорхе Карраскаля отменили, а потом Густаво Мантуан с 40 метров ударил и попал.

Все команды, которые приезжают к «Зениту» в гости, боятся. Каждый клуб против них закрывается. Понятно, что Клаудиньо и Малком – большие мастера. Мы вот приехали в этом сезоне, они в первом тайме нас тоже зажали. Но в раздевалке мы поговорили: «Хватит бояться, мужики. Давайте принимать мячи, разворачиваться с ними». После этого матча я подумал: «А почему мы так первый тайм не играли?» – сказал Дивеев.

«Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.

Команда выиграла 4 последних сезона РПЛ.

У «Зенита» самый дорогой состав в РПЛ (153,8 миллиона евро).

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