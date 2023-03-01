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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Вдова Кобе Брайанта отсудила 28 миллионов. Ей не понравилось, что полиция делала фото на месте авиакатастрофы

    Суд Лос-Анджелеса урегулировал иск вдовы баскетболиста Кобе Брайнта Ванессы к местной полиции.

    Женщина ранее подала судебное заявление на шерифа из-за того что его подчиненные незаконно сфотографировали на личный телефон тела погибших в авиакатастрофе, унесшей жизни Кобе, их 13-летней дочери и еще семи человек.

    Суд признал справедливой претензию на 28,85 миллиона долларов морального ущерба. Брайант в показаниях утверждала, что сделанные на месте крушения кадры причиняют ей душевную боль.

    По словам адвоката Ванессы, полицейские, сделавшие фотографии, поступили неуважительно.

    • Катастрофа случилась в январе 2020 года в Калифорнии.
    • Все, кто находился на вертолете, погибли.
    • Брайнту был 41 год. Он 5 раз выигрывал НБА, дважды становился чемпионом Олимпийских игр.

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    Источник: ESPN

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    01.03.2023 16:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 1 марта, 17:29

      А это футбольный сайт вообще?

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      Рейтинг: +1920

      lek! 1 марта, 16:57

      28 лямов сняли наверно эту боль ?
      Нв всем будут делать деньги , даже на смерти близких.

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      Рейтинг: +1679

      Benifacto > lek! 1 марта, 17:14

      ты просто пойми, у них так принято, чуть что суд! по любому поводу и без! просто жить они не могут не побывав в суде раз в год,, а лучше два и более....просто это их меркантильный менталитет....бабки на всем....даже на косом взгляде на девушку.....

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