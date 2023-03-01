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  • Вдова Кобе Брайанта отсудила 28 миллионов. Ей не понравилось, что полиция делала фото на месте авиакатастрофы

Вдова Кобе Брайанта отсудила 28 миллионов. Ей не понравилось, что полиция делала фото на месте авиакатастрофы

1 марта 2023, 16:51
3

Суд Лос-Анджелеса урегулировал иск вдовы баскетболиста Кобе Брайнта Ванессы к местной полиции.

Женщина ранее подала судебное заявление на шерифа из-за того что его подчиненные незаконно сфотографировали на личный телефон тела погибших в авиакатастрофе, унесшей жизни Кобе, их 13-летней дочери и еще семи человек.

Суд признал справедливой претензию на 28,85 миллиона долларов морального ущерба. Брайант в показаниях утверждала, что сделанные на месте крушения кадры причиняют ей душевную боль.

По словам адвоката Ванессы, полицейские, сделавшие фотографии, поступили неуважительно.

  • Катастрофа случилась в январе 2020 года в Калифорнии.
  • Все, кто находился на вертолете, погибли.
  • Брайнту был 41 год. Он 5 раз выигрывал НБА, дважды становился чемпионом Олимпийских игр.

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Источник: ESPN
Оффтоп
Комментарии (3)
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lek!
1677679053
28 лямов сняли наверно эту боль ? Нв всем будут делать деньги , даже на смерти близких.
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BlackMurder
1677680966
А это футбольный сайт вообще?
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