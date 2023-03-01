Вдова Кобе Брайанта отсудила 28 миллионов. Ей не понравилось, что полиция делала фото на месте авиакатастрофы

Суд Лос-Анджелеса урегулировал иск вдовы баскетболиста Кобе Брайнта Ванессы к местной полиции.

Женщина ранее подала судебное заявление на шерифа из-за того что его подчиненные незаконно сфотографировали на личный телефон тела погибших в авиакатастрофе, унесшей жизни Кобе, их 13-летней дочери и еще семи человек.

Суд признал справедливой претензию на 28,85 миллиона долларов морального ущерба. Брайант в показаниях утверждала, что сделанные на месте крушения кадры причиняют ей душевную боль.

По словам адвоката Ванессы, полицейские, сделавшие фотографии, поступили неуважительно.

Катастрофа случилась в январе 2020 года в Калифорнии.

Все, кто находился на вертолете, погибли.

Брайнту был 41 год. Он 5 раз выигрывал НБА, дважды становился чемпионом Олимпийских игр.

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