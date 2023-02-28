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  • В Кремле отреагировали на переход Федерации шахмат России из Европы в Азию

В Кремле отреагировали на переход Федерации шахмат России из Европы в Азию

28 февраля 2023, 18:36
1

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, одобрил вхождение Федерации шахмат России (ФШР) в Азиатскую конфедерацию.

  • Переход состоится 1 мая 2023 года.
  • Его поддержали 29 из 36 делегатов.
  • Песков – председатель попечительского совета ФШР.

«Это очень хорошая новость для наших шахматистов и для нашей федерации.

Переход в азиатскую федерацию откроет двери для участия наших спортсменов, шахматистов, гроссмейстеров в главных мировых и международных соревнованиях.

Важно также отметить, что по сути азиатская федерация сейчас объединяет в себе страны с наиболее высоким уровнем шахмат, где больше всего гроссмейстеров мирового уровня.

Это тоже очень важно, поэтому мы и переходим в одну из самых сильных федераций шахмат, что, наверное, полностью соответствует высочайшему уровню шахмат в нашей стране», – сказал Песков.

Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?

Источник: «Р-Спорт»
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Комментарии (1)
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slavа0508
1677601745
Ну правильно . что ждать то ... лучше что то чем совсем не что . а этот конфликт на десятилетие как минимум .....
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