В Кремле отреагировали на переход Федерации шахмат России из Европы в Азию

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, одобрил вхождение Федерации шахмат России (ФШР) в Азиатскую конфедерацию.

Переход состоится 1 мая 2023 года.

Его поддержали 29 из 36 делегатов.

Песков – председатель попечительского совета ФШР.

«Это очень хорошая новость для наших шахматистов и для нашей федерации.

Переход в азиатскую федерацию откроет двери для участия наших спортсменов, шахматистов, гроссмейстеров в главных мировых и международных соревнованиях.

Важно также отметить, что по сути азиатская федерация сейчас объединяет в себе страны с наиболее высоким уровнем шахмат, где больше всего гроссмейстеров мирового уровня.

Это тоже очень важно, поэтому мы и переходим в одну из самых сильных федераций шахмат, что, наверное, полностью соответствует высочайшему уровню шахмат в нашей стране», – сказал Песков.

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