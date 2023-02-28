Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Федерация шахмат России вошла в состав Азиатской шахматной федерации

Федерация шахмат России вошла в состав Азиатской шахматной федерации

28 февраля 2023, 15:40
1

Федерация шахмат России (ФШР) объявила о переходе из Европы в Азию.

ФШР официально принята в состав Азиатской шахматной федерации. Это решение поддержали 29 делегатов, 1 выступил против, 6 воздержались.

Переход состоится 1 мая 2023 года.

«Сегодня произошло историческое событие: впервые шахматная федерация, одна из сильнейших в мире, перешла из одного континента в другой.

Мы благодарны делегатам Континентальной ассамблеи АШФ за то, что они большинством голосов поддержали наш переход в АШФ.

Это говорит, с одной стороны, о доверии к нам, а с другой, о хорошо проделанной работе нашей федерации.

Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество, на участие российских сборных в континентальном чемпионате и проведение азиатских соревнований на территории России, которая много раз успешно проводила турниры самого высокого уровня и обладает всей необходимой инфраструктурой для этого», – сказал президент ФШР Андрей Филатов.

Кто победит в Эль Класико? Получи бесплатный бонус в 17000 рублей и ставь на матч «Реала» с «Барсой»

Источник: сайт ФШР
Оффтоп
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Enter2006
1677589338
И правильно сделали!
Ответить
Главные новости
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
22:53
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
22:38
7
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
22:22
Степашин – о красной карточке Тюкавина: «Я бы удалил Левникова»
22:15
1
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
22:09
1
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
21:53
5
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
21:42
1
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
21:36
8
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Динамо»
21:25
1
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
21:01
4
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
22:39
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
21:53
5
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
21:42
1
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
21:36
8
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Динамо»
21:25
1
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
21:01
4
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
20:57
Федотов разобрал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
20:41
8
АПЛ. «Арсенал» добился волевой победы над «Челси» (2:1)
20:33
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
20:29
РПЛ. «Спартак» в большинстве уступил «Динамо» (1:2)
20:29
97
Тюкавин удален в дерби со «Спартаком» за удар соперника
20:10
6
Мнение Рабинера о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
19:40
4
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Локомотив»: 6 сентября 2026
19:37
2
Стало известно, планирует ли «Зенит» увольнять Семака
19:34
12
Основной игрок «Зенита» травмировался в матче с ЦСКА
19:29
1
Примера. «Барселона» уничтожила «Валенсию» (5:0), у Ямаля дубль
19:18
Интервью Евсеева после победы «Динамо Мх» над «Родиной»
19:11
1
Видео«Спартак» и «Динамо» быстро обменялись голами в дерби
18:59
7
Мнение Матюнина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:45
1
Барко пропустит дерби с «Динамо»: известна причина
18:28
2
РПЛ. «Динамо Мх» обыграло «Родину» (2:0) и догнало «Зенит»
18:15
4
Обзор матча «Динамо Мх» – «Родина» голы и лучшие моменты (Видео)
18:14
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» пропустил на 96-й и сыграл вничью с «Эвертоном» Мойеса (2:2)
17:57
1
Путин присвоил Черданцеву почетное звание
17:52
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+