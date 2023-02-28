Федерация шахмат России вошла в состав Азиатской шахматной федерации

Федерация шахмат России (ФШР) объявила о переходе из Европы в Азию.

ФШР официально принята в состав Азиатской шахматной федерации. Это решение поддержали 29 делегатов, 1 выступил против, 6 воздержались.

Переход состоится 1 мая 2023 года.

«Сегодня произошло историческое событие: впервые шахматная федерация, одна из сильнейших в мире, перешла из одного континента в другой.

Мы благодарны делегатам Континентальной ассамблеи АШФ за то, что они большинством голосов поддержали наш переход в АШФ.

Это говорит, с одной стороны, о доверии к нам, а с другой, о хорошо проделанной работе нашей федерации.

Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество, на участие российских сборных в континентальном чемпионате и проведение азиатских соревнований на территории России, которая много раз успешно проводила турниры самого высокого уровня и обладает всей необходимой инфраструктурой для этого», – сказал президент ФШР Андрей Филатов.

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