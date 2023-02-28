Стало известно, сколько «Спартак» заработает по итогам прохода «Локомотива»

Призовые «Спартака» за выступление в розыгрыше Кубка России продолжают увеличиваться.

За проход «Локомотива» в 1/4 финала Пути РПЛ москвичи получат 23,45 миллиона рублей (12,65 – выход в полуфинал; 5,4 миллиона – за каждый проведенный полуфинальный матч).

Таким образом, за сезон Кубка России «Спартак» уже точно получит суммарно больше 100 миллионов рублей (с учетом предыдущих побед на групповой стадии).

«Локомотив» отправился в Путь регионов. За один проведенный там матч плей-офф каждая команда получает 2,7 миллиона рублей.

Соперники команд по полуфиналу определятся жеребьевкой.

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