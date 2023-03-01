«Арсенал» и «Эвертон» сыграют в матче 7-го тура АПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

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«Арсенал» лидирует в чемпионате, имея на счету 57 очков. «Эвертон» занимает 18-е место с 21 очком.

Пять последних очных матчей: две победы «Арсенала», три раза выиграл «Эвертон».

Команды встречались 4 февраля этого года – «Эвертон» победил со счетом 1:0. Гол забил Джеймс Тарковски.

Игра состоится в среду, 1 марта.

Встречу в прямом эфире покажет Setanta Sports.

Начало – в 22:45 мск.

«Арсенал» – явный фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу лондонцев составляет 1,34. На ничью – 5,00. На выигрыш гостей можно поставить за 11,00.