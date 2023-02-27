Жена хоккеиста «Северстали» сбила ребенка на пешеходном переходе. Она считает, что на нее наговаривают из-за зависти

Супруга хоккеиста череповецкой «Северстали» Даниила Вовченко Яна попала в ДТП. Она сбила девочку на пешеходном переходе в Череповце.

28-летняя женщина ехала на своем Porshe.

«Пятиклассницу увезли в больницу. Там у неe диагностировали ушибы головы и ног, после чего отпустили лечиться домой», – уточнил источник.

«Я никак не покалечила девочку, не раздавила, ничего такого. Она просто упала на попу», – сказала Вовченко.

Жена хоккеиста «Северстали» заявила, что сбила ребeнка на переходе не по своей вине — якобы ей закрыла обзор машина, которая притормозила перед пешеходами. По словам Яны Вовченко, «в Череповце не любят людей, у которых есть деньги», поэтому на неe теперь наговаривают.

Вовченко уверяет, что то самое авто резко решило заехать во двор. И из-за этого не видно было девочку с дедушкой. Потом она попыталась съехать на обочину, чтобы минимизировать удар.

«После ДТП супруга словила волну хейта в соцсетях: местные писали, что Вовченко-Александрова ведeт себя на дорогах по-хамски и уже попадала в аварии. Сама женщина заявляет, что она образцовый водитель и это всe сплетни, просто они с еe знаменитым мужем «спокойно не дают людям жить, находятся на виду». Официально Яна не работает, но, судя по соцсетям, занимается косметологией — качает губы», – добавил источник.

Хоккеист Вовченко получает в «Северстали» 30 миллионов рублей за сезон.

Он помог в этом сезоне выйти «Северстали» в плей-офф КХЛ, который стартует на этой неделе.

26-летний Вовченко – уроженец Череповца и всю карьеру проводит в родном городе.

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