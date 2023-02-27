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  • Жена хоккеиста «Северстали» сбила ребенка на пешеходном переходе. Она считает, что на нее наговаривают из-за зависти

Жена хоккеиста «Северстали» сбила ребенка на пешеходном переходе. Она считает, что на нее наговаривают из-за зависти

27 февраля 2023, 11:48
4

Супруга хоккеиста череповецкой «Северстали» Даниила Вовченко Яна попала в ДТП. Она сбила девочку на пешеходном переходе в Череповце.

28-летняя женщина ехала на своем Porshe.

«Пятиклассницу увезли в больницу. Там у неe диагностировали ушибы головы и ног, после чего отпустили лечиться домой», – уточнил источник.

«Я никак не покалечила девочку, не раздавила, ничего такого. Она просто упала на попу», – сказала Вовченко.

Жена хоккеиста «Северстали» заявила, что сбила ребeнка на переходе не по своей вине — якобы ей закрыла обзор машина, которая притормозила перед пешеходами. По словам Яны Вовченко, «в Череповце не любят людей, у которых есть деньги», поэтому на неe теперь наговаривают.

Вовченко уверяет, что то самое авто резко решило заехать во двор. И из-за этого не видно было девочку с дедушкой. Потом она попыталась съехать на обочину, чтобы минимизировать удар.

«После ДТП супруга словила волну хейта в соцсетях: местные писали, что Вовченко-Александрова ведeт себя на дорогах по-хамски и уже попадала в аварии. Сама женщина заявляет, что она образцовый водитель и это всe сплетни, просто они с еe знаменитым мужем «спокойно не дают людям жить, находятся на виду». Официально Яна не работает, но, судя по соцсетям, занимается косметологией — качает губы», – добавил источник.

  • Хоккеист Вовченко получает в «Северстали» 30 миллионов рублей за сезон.
  • Он помог в этом сезоне выйти «Северстали» в плей-офф КХЛ, который стартует на этой неделе.
  • 26-летний Вовченко – уроженец Череповца и всю карьеру проводит в родном городе.

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Источник: телеграм-канал SHOT
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Комментарии (4)
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Krics
1677491727
"Наш суд, самый гуманный суд....", имхо . P.S.здоровья девочке.
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Fialet
1677492778
Тварьё. Эх, новую Октябрьскую Революцию бы...
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R_a_i_n
1677494008
Короче все понятно. Виноват автор регистратора. А чё он останавливается перед пешеходным переходом и вводит в заблуждение любителей погонять.
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GreyDM
1677495468
Ну хоть не совсем шкурой оказалась, подбежала к девочке сразу.
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