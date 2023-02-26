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  • «Стыдно». Британский журналист Морган раскритиковал «МЮ» за празднования после победы в Кубке лиги

«Стыдно». Британский журналист Морган раскритиковал «МЮ» за празднования после победы в Кубке лиги

26 февраля 2023, 23:10
9

Журналисту Пирсу Моргану не понравилось эмоциональное празднование «Манчестер Юнайтед». Команда Эрика тен Хага сегодня победила «Ньюкасл» в финале Кубка английской лиги.

После матча тен Хаг станцевал с Антони и Лисандро Мартинесем.

«Не могу поверить, что тренер и игроки «МЮ» пляшут из-за победы в Кубке лиги. Стыдно», – написал Морган.

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Источник: твиттер Пирса Моргана
Англия. Кубок лиги Манчестер Юнайтед тен Хаг Эрик
Комментарии (9)
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inzek
1677445071
эх, был бы в МЮ некто Роналду, то речи были бы другие) а вообще достал уже этот карманный журналист.
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Not angry fan
1677445417
Обоср..ся со своими прогнозами и восхвалениями Рона, теперь лепит горбатого, баклан!
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DeStar
1677447267
че стыдного? выиграли трофей - у мю это не каждый год, так вот и радуются, чего нет
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herherd
1677449634
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Дядя Серёжа
1677463070
А чё, лига стыдная?
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jek718875
1677469070
Во дурак!
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Oldtrafford83
1677475569
Скушай пойди лекарств, а то течь на пирсе)
Ответить
portero
1677477137
И что? Кто-то неприлично себя вёл??? Вроде нет, значит просто чепушиле завидно и обидно...
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SLADE2019
1677482955
Кубок лиги наименьший по статусу трофей АПЛ и такому клубу как МЮ не пристало так, до полных штанов отмечать эту победу. Это, судя по всему имел в виду журналист. Я с ним согласен.
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