«Стыдно». Британский журналист Морган раскритиковал «МЮ» за празднования после победы в Кубке лиги

Журналисту Пирсу Моргану не понравилось эмоциональное празднование «Манчестер Юнайтед». Команда Эрика тен Хага сегодня победила «Ньюкасл» в финале Кубка английской лиги.

После матча тен Хаг станцевал с Антони и Лисандро Мартинесем.

«Не могу поверить, что тренер и игроки «МЮ» пляшут из-за победы в Кубке лиги. Стыдно», – написал Морган.

Морган – болельщик «Арсенала».

Ранее он брал скандальное интервью у Криштиану Роналду.

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