«Тоттенхэм» и «Челси» назвали стартовые составы на матч 25-го тура АПЛ.

Игра состоится в воскресенье, 26 февраля.

Встречу в прямом эфире покажет Setanta Sports.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры.

Начало – в 16:30 мск.

«Тоттенхэм»: Форстер, Ромеро, Дайер, Лангле, Ройал, Скипп, Хейбьерг, Дэвис, Кулушевски, Ришарлисон, Кейн.

«Челси»: Кепа, Джеймс, Чилвелл, Кулибали, Силва, Фернандес, Лофтус-Чик, Стерлинг, Феликс, Зиеш, Хаверц.

«Тоттенхэм» занимает четвертое место в турнирной таблице, имея на счету 42 очка. «Челси» с 31 очком идет десятым.

Пять последних очных матчей: четыре победы «Челси», одна ничья.

В последний раз команды встречались 14 августа 2022 года – игра закончилась вничью со счетом 2:2.

«Тоттенхэм» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу команды Антонио Конте составляет 2,50. На выигрыш гостей – 3,00. На ничью можно поставить за 3,40.