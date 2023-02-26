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Аньелли объяснил, зачем нужна Суперлига

26 февраля 2023, 08:44
2

Бывший президент «Ювентуса» Андреа Аньелли объяснил важность проекта Суперлиги для европейского футбола.

«Суперлига необходима, потому что, если всe останется предсказуемым, как сейчас, публика отойдeт от футбола. Будут ли в Нидерландах продолжать смотреть международный футбол, если у местных грандов никогда не будет шанса победить в международном турнире?

Отсюда идея новой европейской лиги с несколькими дивизионами и схемой выхода в более высокие дивизионы и вылета. На равных условиях для всех клубов. Надо подумать о 60-80 клубах по всей Европе. С моим 13-летним опытом работы в футбольной индустрии я знаю, как всe работает, я собрал идеи и говорю, что пришло время для более справедливых лиг.

В Европе крупнейшие рынки также получают больше всего мест в Лиге чемпионов и, следовательно, самые большие доходы. Так что, если нынешняя система будет сохранена, разрыв между английскими и испанскими клубами и остальными будет только расти. Может быть, за исключением «ПСЖ» и мюнхенской «Баварии».

Вместо этого мы должны стремиться к спортивной демократии. Разве польский клуб не имеет права добиваться успеха? Неужели польским болельщикам не хватает страсти к футболу?» — приводит слова Аньелли «Чемпионат» со ссылкой на нидерландскую газету De Telegraaf.

  • Суперлигу с несколькими дивизионами планируется запустить в ближайшие годы.

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Источник: «Чемпионат»
Италия. Серия А Лига чемпионов
Комментарии (2)
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lek!
1677394060
Шанс для Российских клубов , уже хотя бы там играть если не ЛЧ .
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zigbert
1677418112
Приведет это только к снижению уровня национальных чемпионатов. Люди просто хотят снять сливки с футбола и обогатиться на этом.
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