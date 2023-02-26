Аньелли объяснил, зачем нужна Суперлига

Бывший президент «Ювентуса» Андреа Аньелли объяснил важность проекта Суперлиги для европейского футбола.

«Суперлига необходима, потому что, если всe останется предсказуемым, как сейчас, публика отойдeт от футбола. Будут ли в Нидерландах продолжать смотреть международный футбол, если у местных грандов никогда не будет шанса победить в международном турнире?

Отсюда идея новой европейской лиги с несколькими дивизионами и схемой выхода в более высокие дивизионы и вылета. На равных условиях для всех клубов. Надо подумать о 60-80 клубах по всей Европе. С моим 13-летним опытом работы в футбольной индустрии я знаю, как всe работает, я собрал идеи и говорю, что пришло время для более справедливых лиг.

В Европе крупнейшие рынки также получают больше всего мест в Лиге чемпионов и, следовательно, самые большие доходы. Так что, если нынешняя система будет сохранена, разрыв между английскими и испанскими клубами и остальными будет только расти. Может быть, за исключением «ПСЖ» и мюнхенской «Баварии».

Вместо этого мы должны стремиться к спортивной демократии. Разве польский клуб не имеет права добиваться успеха? Неужели польским болельщикам не хватает страсти к футболу?» — приводит слова Аньелли «Чемпионат» со ссылкой на нидерландскую газету De Telegraaf.

Суперлигу с несколькими дивизионами планируется запустить в ближайшие годы.

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