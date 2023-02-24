Газзаев прокомментировал дебют Дзюбы за «Локомотив»

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил игру новичка «Локомотива» Артема Дзюбы в матче 1/4 финала Кубка России со «Спартаком» (0:1).

— Как вам «Локомотив» в дерби со «Спартаком»? И что скажете об игре Дзюбы?

— Я уже как-то говорил, что Дзюба — хорошее приобретение «Локомотива». То же самое касается и Смольникова. Вопрос только в сыгранности. Вчера во втором тайме железнодорожники смотрелись неплохо. Могли и сравнять счет, и даже вырвать победу.

Да, до перерыва «Спартак» играл с ощутимым преимуществом, но все поменялось во второй половине встречи. У того же Дзюбы было два убойных момента. Сначала попал в штангу, затем не поразил пустые ворота. «Локомотиву» надо еще сыграться.

34-летний Дзюба перешел в «Локо» 2 недели назад.

В кубковом матче со «Спартаком» он дебютировал за новую команду.

Форварда признали лучшим игроком встречи.

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