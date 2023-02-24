Магкеев ответил на критику Бериши и уличил игрока «Ахмата» во лжи

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев отреагировал на критику в свой адрес со стороны полузащитника «Ахмата» Бернарда Бериши.

«Высказывание Бериши? Да, мне прислали. Я посмеялся. Что мне отвечать. У нас вторая игра в Грозном будет.

Во-первых, не знаю, в каком человек сне увидел, что выиграл каждое единоборство в первой игре. Это большой вопрос.

Во-вторых, он наврал про установку. У меня есть друзья, с которыми мы подкалываем друг друга. Поверьте мне, я бы узнал это довольно-таки раньше, если бы тренер такую установку давал», — сказал Магкеев.

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