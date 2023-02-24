Пике эмоционально отреагировал на вылет «Барсы» из Лиги Европы в 1/16 финала

Экс-капитан «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал вылет каталонского клуба из Лиги Европы после поражение от «МЮ» в 1/16 финала по сумме двух матчей.
«Я смотрел игру. Это чертовый провал!» – сказал Пике.
- Английский клуб одержал волевую победу в ответном матче – 2:1.
- «Барса» проиграла «МЮ» впервые с 2008 года.
- «Барселона» впервые в 21 веке не сыграет в еврокубках в марте.
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Источник: Barca Universal