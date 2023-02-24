Пике эмоционально отреагировал на вылет «Барсы» из Лиги Европы в 1/16 финала

Экс-капитан «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал вылет каталонского клуба из Лиги Европы после поражение от «МЮ» в 1/16 финала по сумме двух матчей.

«Я смотрел игру. Это чертовый провал!» – сказал Пике.

Английский клуб одержал волевую победу в ответном матче – 2:1.

«Барса» проиграла «МЮ» впервые с 2008 года.

«Барселона» впервые в 21 веке не сыграет в еврокубках в марте.

Возвращение РПЛ и продолжение ЛЧ – следите за главными матчами этой недели с бонусом в 17000 рублей!