Лига Европы. «Севилья» проиграла ПСВ, но прошла дальше; «Спортинг» уничтожил «Мидтьюлланд»

Завершились еще два ответных матча 1/16 финала Лиги Европы.

«Севилья» потерпела гостевое поражение от ПСВ (0:2), но благодаря домашней победе (3:0) пробилась в следующий раунд турнира.

«Спортинг» после ничьей (1:1) на своем поле разгромил «Мидтьюлланд» (4:0) в Дании и вышел в 1/8 финала ЛЕ.

Лига Европы. 1/16 финала. Ответные матчи

ПСВ (Нидерланды) – Севилья (Испания) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – де Йонг, 77; 2:0 – Силва, 90+5.

Первый матч – 0:3.

Мидтьюлланд (Дания) – Спортинг (Португалия) – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Коатес, 21; 0:2 – Гонсалвеш, 50; 0:3 – Гонсалвеш, 77; 0:4 – Гартенманн (в свои ворота), 85.

Удаление: Паулиньо, 38 – нет.

Первый матч – 1:1.

Календарь Лиги Европы

Турнирные таблицы Лиги Европы

Кубок России вернулся! Кто выиграет турнир?