Чалов высказался после разгрома «Краснодара» в Кубке России

Нападающий ЦСКА Федор Чалов дал комментарии после первого матча 1/4 финала Кубка России против «Краснодара».

Москвичи разгромили соперника со счетом 3:0.

Чалов забил 2-й гол своей команды.

«Непростая была погода, но все были в равных условиях, очень рад, что получилось выиграть с таким счетом. Могли забить больше.

Но не время расслабляться, впереди длинная дорога и игра в Краснодаре.

На таком морозе пока идет акклиматизация, не так легко было приспособиться к погоде, но, думаю, всe получилось, играли неплохо, было много моментов,

Мы находимся в хорошей форме. Мы уже достаточно хорошо сыгрались, на сборах были неплохие матчи, пока всe хорошо, всe получается.

Какая у меня планка голов на сезон? Такие планки не ставлю, хочется забивать в каждой игре», – сказал Чалов.

Кубок России вернулся! Кто выиграет турнир?