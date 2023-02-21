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  • «Ливерпуль» и «Реал» забили три гола за 20 минут. Следите за матчем вместе с «Бомбардиром»

«Ливерпуль» и «Реал» забили три гола за 20 минут. Следите за матчем вместе с «Бомбардиром»

21 февраля 2023, 23:28

«Ливерпуль» уступает «Реалу» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:5, второй тайм).

Английский клуб вышел вперед уже на 4-й минуте. Дарвин Нуньес забил пяткой с передачи Мохамеда Салаха.

На 14-й минуте вратарь «Реала» Тибо Куртуа допустил результативную ошибку, которую реализовал Салах.

«Реал» сократил отставание в счете на 21-й минуте. Винисиус забил обводящим ударом в дальний угол.

На 36-й минуте бразилец сравнял счет после ошибки вратаря «Ливерпуля» Алисона. Он выбивал мяч и попал в Винисиуса, от которого снаряд залетел в ворота.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча на «Энфилде».

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Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Реал Ливерпуль
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