«Милан» и «Аталанта» сыграют в матче 24-го тура Серии А. Встреча пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца».

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«Милан» занимает четвертое место в чемпионате, имея на счету 44 очка. «Аталанта» идет шестой с 41 очком.

Пять последних очных матчей: три победы «Милана», одна ничья, один раз выиграла «Аталанта».

В последний раз команды встречались 21 августа 2022 года – ничья со счетом 1:1.

Игра состоится в воскресенье, 26 февраля.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Начало – в 22:45 мск.

«Милан» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу команды составляет 2,24. На ничью можно поставить за 3,30. На выигрыш гостей коэффициент 3,60.